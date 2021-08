Samsung Galaxy Buds2: appena arrivate, già aggiornate

Le cuffiette True Wireless Samsung Galaxy Buds2 non hanno neanche un mese di vita, dato che sono state presentate l’11 agosto durante l’evento online Samsung Galaxy Unpacked, ma stanno già ricevendo il primo aggiornamento software. Chi le ha già comprate in Corea, infatti, può scaricare e installare il nuovo firmware e presto potrà farlo anche chi le ha comprate in altre parti del mondo.

E non si tratta di un aggiornamento minore, perché oltre a piccole correzioni di bug ci sono anche delle funzioni nuove, che non erano state inserite nel prodotto al momento del lancio, forse perché richiedevano ancora qualche settimana di sviluppo e affinamento. Fatto sta che le Galaxy Buds2, che già avevano stupito per rapporto prezzo/funzionalità, adesso sono ancora più alletanti grazie a queste novità che, per certi versi, le pongono addirittura avanti rispetto a prodotti di gamma superiore come le Galaxy Buds Pro. Se poi aggiungiamo il fatto che, già oggi, le Galaxy Buds2 si trovano in sconto su Amazon ogni dubbio sull’opportunità di comprarle o meno svanisce nel nulla.

Samsung Galaxy Buds2: le novità

In Corea Samsung sta distribuendo una nuova versione del firmware delle cuffiette (la R177XXU0AUH2, il file è grande 2,97 MB), che contiene diverse novità.

La prima novità è la possibilità di attivare l’Ambient Mode durante le chiamate telefoniche. Una seconda novità consiste nella possibilità di controllare il livello di cancellazione del rumore per ogni singola cuffietta. Questa funzione non era disponibile sulle Galaxy Buds Pro e ora arriva sulle nuove cuffiette economiche di Samsung.

Inoltre, adesso c’è la possibilità di configurare nel dettaglio l’Ambient Mode e di fare doppio tap sul bordo del dispositivo, ereditata dalle Galaxy Buds+ e dalle Buds Pro. Infine, ci sono correzioni a bug minori che, nel complesso, migliorano la qualità e la stabilità della riproduzione audio.

Samsung Galaxy Buds2: sono giù in sconto

Le Samsung Galaxy Buds2 sono state presentate in quattro colori (oliva, grafite, lavanda e bianco) tutti con lo stesso prezzo di listino: 149 euro. Un prezzo che, alla luce di queste ulteriori migliorie portare dall’aggiornamento del firmware, è assolutamente giustificato.

Su Amazon, però, c’è già chi vende il modello bianco in sconto del 15% (-22 euro) ad un prezzo finale di 126,5 euro.

Samsung Galaxy Buds2 – Cuffiette True Wireless Bluetooth – Colore bianco