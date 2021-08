Galaxy Watch 4 Classic, ecco le specifiche tecniche

Nelle settimane precedenti l’evento Galaxy Unpacked del prossimo 11 agosto si sono affollate le indiscrezioni in merito ai prodotti che verranno presentati da Samsung, tra i quali si distingueranno Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic che si prospettano essere due smartwatch davvero molto potenti.

Non solamente smartwatch però, perché se è vero che quest’anno diserterà l’evento per la prima volta la linea Galaxy Note non mancheranno due smartphone cruciali nella recente riorganizzazione della gamma del produttore coreano che mira al futuro, ossia Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Insomma, tra smartphone che ancora oggi possono essere considerati d’avanguardia come i due pieghevoli, e smartwatch come i due Galaxy Watch 4 non mancheranno i prodotti per i quali varrà la pena seguire il Galaxy Unpacked. E proprio su uno dei due orologi intelligenti, il Samsung Galaxy Watch 4 Classic, si concentrano le indiscrezioni della vigilia, che in questo modo tentano di anticipare le loro caratteristiche.

Le differenze tra i due Galaxy Watch 4 Classic

A parlare di uno dei due orologi in modo approfondito è WinFuture, fonte che in passato si è rivelata abbastanza attendibile specie in merito ai prodotti di Samsung. Il che non significa che Galaxy Watch 4 Classic sarà come lo descrive la fonte, ma ci sono buone possibilità che ciò avvenga.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic sarà disponibile in due varianti, una da 42 mm e l’altra da 46 mm per i polsi più generosi. Naturalmente a variare di conseguenza saranno le dimensioni dei due display, da 1,19 pollici nel primo caso mentre da 1,36 pollici nel secondo.

Per entrambe, e come per la generazione passata, Samsung ha scelto un quadrante circolare e più in generale le due varianti saranno identiche sul piano estetico, fatta eccezione per le dimensioni differenti: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm nel primo caso e 45,5 x 45,5 x 11 mm nel secondo, di cui filtra anche il peso di 110 grammi.

Altra conseguenza del diametro della cassa è la batteria dei due, che trova beneficio del maggior volume a disposizione all’interno di Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm, in cui ce ne sarà una da 361 mAh, da 247 mAh in quello più piccolo.

La scheda tecnica di Galaxy Watch 4 Classic

Le restanti specifiche saranno identiche tra i due Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Per il chip l’azienda ha scelto un Samsung Exynos W920 progettato appositamente per le esigenze degli smartwatch, quindi con una gestione particolarmente oculata dei consumi e della capacità energetica messa a disposizione dalle rispettive batterie.

Gli 1,5 GB di RAM su ciascuno e i 16 GB di spazio di archiviazione completano la dotazione in termini di memorie. Il display dei Samsung Galaxy Watch 4 Classic sarà un Super AMOLED da 450 x 450 pixel protetto dal vetro Gorilla Glass DX di Corning. Vetro protettivo che è un elemento di resistenza funzionale tale da garantire, insieme a tanti altri accorgimenti costruttivi, la certificazione MIL-STD-810G che si aggiunge alla IP68 contro acqua e polvere.

Completano il quadro il sensore per l’SpO2, oltre a Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, eccetera, NFC incluso grazie al quale sarà possibile pagare tramite Google Pay e Samsung Pay. Appuntamento l’11 agosto per scoprire tutti gli oggetti che verranno fuori dal Galaxy Unpacked.