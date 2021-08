Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 costano meno del previsto

Al termine di un peregrinare infinito di indiscrezioni e ipotesi, Samsung ha finalmente annunciato la terza generazione di smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 nel corso dell’evento Galaxy Unpacked, orfano, come si era detto ampiamente, di un nuovo Galaxy Note. Poco male, perché l’iconica S Pen è compatibile con Galaxy Z Fold3.

Ed è la prima volta che la linea Galaxy Z Fold (è escluso Z Flip) risulta compatibile con il pennino di Samsung, che per l’occasione si “sdoppia" in S Pen Fold Edition ed S Pen Pro. Ad entrambi i pieghevoli l’azienda di Seul ha donato l’impermeabilità IPX8, quindi la resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità e per 30 minuti al massimo (l’acqua marina non è inclusa), un’inedita pellicola in PET elasticizzato per proteggere il display, e l’alluminio Armor cioè “il più resistente mai utilizzato su un Galaxy". In più, tra le caratteristiche salienti, Galaxy Z Fold3 ha la fotocamera sotto lo schermo, che peraltro è più luminoso del 29% rispetto alla generazione precedente.

Samsung Galaxy Z Fold3, caratteristiche tecniche

Galaxy Z Fold3 ha due display, entrambi di tipo OLED con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, quello interno da 7,6 pollici mentre l’esterno – dalla luminosità parecchio elevata, 1000 nits – da 6,2 pollici.

E se il lettore di impronte è laterale, e non integrato nel display come altrove, sotto lo schermo c’è la fotocamera per i selfie da 4 MP, una “chicca" assoluta condivisa con pochi altri modelli. Il chip è un octa core da 2,84 GHz (probabilmente si tratta dello Snapdragon 888), la memoria RAM ammonta a 12 GB mentre si può scegliere la quantità di spazio di archiviazione, tra 256 o 512 GB.

Il gruppo fotocamere posteriori è composto da tre sensori, tutti da 12 MP: un principale, un ultra grandangolare ed un teleobiettivo. Sulla connettività c’è poco da dire: c’è più di quanto serva, 5G incluso. Dentro Galaxy Z Fold3 c’è spazio per 2 nano SIM e per una “virtuale", mentre la batteria è da 4.400 mAh con ricarica rapida via cavo (25 watt), wireless (10 watt) e inversa per accessori o altri telefoni (4 watt).

Dimensioni di 67,1x 158,2 x 14,4/16 mm da chiuso, 128,1 x 158,2 x 6,4 mm da aperto, 271 grammi di peso. Tre colorazioni, Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver.

Samsung Galaxy Z Flip3, caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Z Flip3 ha due display OLED, uno “lungo" interno da 6,7 pollici ed uno piccolissimo esterno da 1,9 pollici per controllare le notifiche al volo. La memoria RAM è da 8 GB mentre quella interna da 128 o 256 GB. La fotocamera per i selfie non è sotto il display ma “tradizionale", da 10 MP, mentre sul posteriore ce ne sono due, entrambe da 12 MP, una principale ed un’ultra grandangolare.

All’interno c’è spazio per una sola SIM fisica (l’altra è elettronica), mentre la batteria è da 3.300 mAh con ricarica rapida via cavo (15 watt), wireless (10 watt) e inversa per accessori o altri telefoni (4,5 watt). Con Galaxy Z Fold3 condivide processore, sblocco tramite lettore di impronte laterale e connettività.

Dimensioni di 72,2 x 86,4 x 15,9/17,1 mm da chiuso, 72,2 x 166 x 6,9 mm da aperto, 183 grammi di peso. Quattro le colorazioni, Cream, Green, Lavender, Phantom Black.

Galaxy Z Fold3 e Flip3, prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy Z Fold3 costa 1.849 euro nella variante con 256 GB di memoria, 1.949 euro in quella con 512 GB.

Samsung Galaxy Z Flip3 costa 1.099 euro nella variante con 128 GB di memoria, di 1.149 euro in quella con 256 GB.

Per entrambi i preordini sono già aperti mentre la disponibilità è per il 27 agosto, e per entrambi ci sarà fino al 26 agosto una promozione di lancio che include: 1 anno di Samsung Care incluso (copertura su danni accidentali, rottura display, infiltrazione liquidi, massimo 2 riparazioni in 2 anni), 100 euro di valore immediato, fino a 450 euro di valutazione dell’usato e – solo per Galaxy Z Fold3 – il Note Pack con Flip Cover, S Pen, adattatore 25 W (valore commerciale: 89,99 euro).

Si tratta quindi di prezzi alti, ma non così tanto: la precedente generazione al lancio costava meno, per non parlare della promo di lancio molto vantaggiosa.

Entrambi i modelli sono preordinabili anche su Amazon.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – Versione da 256 GB

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – Versione da 128 GB