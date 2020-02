Samsung Galaxy S20 ufficiale: super schermo e tanta potenza

11 Febbraio 2020 - Samsung toglie il velo alla nuova famiglia di smartphone Galaxy S20, il primo top di gamma lanciato dall’azienda sud-coreana in questo 2020. Uno smartphone, o per meglio dire degli smartphone, molto attesi sia da parte della stampa sia del pubblico. In totale sono cinque i dispositivi lanciati da Samsung: due in versione LTE, tre con il supporto alla rete 5G.

Ed è proprio il 5G la caratteristica su cui punta maggiormente l’azienda sudcoreana per il Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Il 2020 sarà l’anno del 5G e Samsung non vuole farsi trovare impreparata. Nel primo Galaxy Unpacked 2020 c’è stato spazio non solo per il Galaxy S20, ma anche per il Galaxy Z Flip (smartphone flessibile con design a conchiglia), per le Galaxy Buds+ (nuove cuffie wireless) e per altri dispositivi che vanno ad arricchire l’ecosistema Samsung. Un ecosistema che oramai non ha paura di sfidare ad armi pari quello di Apple e di Huawei. Ecco le caratteristiche, il prezzo e la data di uscita in Italia del Samsung Galaxy S20.

Caratteristiche Galaxy S20

Il Galaxy S20 rappresenta il modello base dei nuovi smartphone top di gamma di Samsung, quello che lo scorso anno era il Galaxy S10e. Si tratta dell’unico dispositivo prodotto in due versioni: una LTE, l’altra 5G. Essendo un top di gamma a bordo troviamo il chipset Exynos 990 supportato da 12GB di RAM e da 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Lo schermo ha una diagonale da 6,2 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz.

Tre sono le fotocamere posteriori: due da 12 Megapixel e teleobiettivo da 64 megapixel. Lo zoom ottico ibrido arriva fino a 3x. Lo smartphone permette di registrare video fino a una risoluzione 8K super stabilizzati grazie alla funzionalità Super Steady 2.0. Batteria da 4.000 mAh.

Scheda tecnica Galaxy S20+

Un po’ più grande, con una fotocamera in più e solo in versione 5G. Così possiamo tratteggiare il Galaxy S20+, il secondo dei tre smartphone presentati da Samsung. Lo schermo è da 6,4 pollici caratterizzato dal foro frontale con all’interno la fotocamera. La quarta fotocamera è dedicata agli scatti macro. Batteria più grande per assicurare un’autonomia migliore. Per il resto i due dispositivi sono identici, compresa la ricarica a 25W.

Caratteristiche Galaxy S20 Ultra

Ultra in tutti i sensi. Con il Galaxy S20 Ultra si entra nella fascia degli smartphone premium e non solo per il prezzo. Le dimensioni sono importanti (diagonale da 6,7 pollici), ma lo schermo QuadHD+ con refresh rate a 120Hz migliora l’usabilità del dispositivo. La scheda tecnica è molto simile a quella dei due dispositivi precedenti, con l’unica aggiunta della versione con 512GB di memoria interna.

Il sensore principale non è da 12 Megapixel, bensì da 108 Megapixel. Diversi anche gli altri sensori e la tecnologia utilizzata per lo zoom. Il Galaxy S20 Ultra, infatti, ha uno zoom 10x che arriva fino a 100x grazie all’intelligenza artificiale. Per i videogame è stata sviluppata una funzionalità apposita che ottimizza le prestazioni dello smartphone. La funzione Single Take, invece, è pensata per gli amanti della fotografia: con un solo tocco sullo smartphone è possibile utilizzare contemporaneamente tutte le fotocamere presenti sul dispositivo. La batteria supporta la ricarica super fast a 45W.

Prezzo e data di uscita Galaxy S20

Chi vuole mettere mano su uno dei nuovi Galaxy S20 dovrà aspettare ancora un po’. L’uscita sul mercato è fissata per il 13 marzo. Novità interessanti anche per quanto riguarda il prezzo dei cinque smartphone.

Per il modello base di gamma, il Galaxy S20 LTE si parte da 929 euro, prezzo leggermente più alto rispetto al Galaxy S10e dello scorso anno. Per la versione 5G bisogna spendere 100 euro in più e si supera il limite psicologico dei 1000 euro. Con il Galaxy S20+ 5G si sale fino a toccare i 1279 euro della versione da 512GB 1.099 euro. Per il Galaxy Ultra il prezzo sale vertiginosamente: la versione da 128GB verrà lanciata a 1.379 euro, mentre bisognerà aggiungere 200 euro per il modello con 512GB di memoria. Ecco uno specchietto riassuntivo con il prezzo di ogni versione del Galaxy S20.