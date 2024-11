Debuttano in Cina i nuovi Vivo S20 e Vivo S20 Pro: si tratta di due nuovi smartphone di fascia medio alta che potrebbero arrivare anche in Europa, ecco caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Vivo

Vivo ha annunciato il lancio della nuova gamma S20 per il mercato cinese con l’arrivo dei nuovi Vivo S20 e Vivo S20 Pro. Si tratta di due modelli di fascia media con ottime specifiche tecniche e in grado di rappresentare l’alternativa più economica ai top di gamma Vivo X200.

Al momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile arrivo in Europa dei nuovi modelli della gamma S20. Vivo, però, punta a espandersi sul mercato europeo nel corso dei prossimi anni e il lancio di due mid-range con buone specifiche come gli S20 potrebbe rappresentare una mossa giusta.

Vivo S20: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Vivo S20 è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, affiancato da 8/12 GB di RAM e da 256/512 GB di storage UFS 2.2 oltre che da una batteria al carburo di silicio da 6.500 mAh con ricarica rapida da 80 W.

Nonostante una batteria con una capacità così elevata, lo smartphone è spesso appena 7.2 mm e pesa 186 grammi. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 50 Megapixel. C’è la certificazione IP64 oltre al supporto Dual SIM (senza eSIM). Il sistema operativo è Android 15 con OriginOS.

Ecco i prezzi per la Cina:

8/256 GB – 2.299 yuan (circa 300 euro)

– 2.299 yuan (circa 300 euro) 12/256 GB – 2.599 yuan (circa 340 euro)

– 2.599 yuan (circa 340 euro) 12/512 GB – 2.799 yuan (circa 365 euro)

– 2.799 yuan (circa 365 euro) 16/512 GB – 2.999 yuan (circa 390 euro)

Vivo S20 Pro: caratteristiche e prezzo

Il Vivo S20 Pro ha un pannello AMOLED da 6,67 pollici, con bordi curvi, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, in questo caso, c’è il SoC MediaTek Dimensity 9300+, di fascia nettamente superiore rispetto allo Snapdragon 7 Gen 3 del Vivo S20 ma inferiore in termini di potenza rispetto al nuovo Dimensity 9400 utilizzato dai Vivo X200.

Lo smartphone è disponibile con 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di storage UFS 3.1. La batteria aal silicio carbonio è da 5.500 mAh con ricarica rapida da 90 W. Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori con sensori da 50 Megapixel (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x) e una fotocamera anteriore, sempre da 50 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP64 ed è Dual SIM, anche in questo caso senza eSIM. Il sistema operativo è Android 15 con OriginOS.

Ecco i prezzi del nuovo Vivo S20 Pro per la Cina:

12/256 GB- 3.399 yuan (circa 445 euro)

12/512 GB – 3.799 yuan (circa 495 euro)

16/512 GB – 3.999 yuan (circa 522 euro)

Il nuovo Vivo S20 Pro si posiziona, quindi, subito al di sotto della gamma Vivo X200 che, in Cina, è disponibile a partire da 4.300 yuan.