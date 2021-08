Samsung Galaxy S21 FE economico arriverà a fine estate

A poche ore dall’evento Galaxy Unpacked nel corso del quale Samsung ufficializzerà i prodotti di punta con cui intende affrontare la seconda metà del 2021 – non ci sarà un nuovo Galaxy Note ma Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 terranno alta la “bandiera" – l’azienda di Seul potrebbe aver commesso una svista sul suo account Instagram internazionale.

Un social media manager poco attento potrebbe aver utilizzato l’immagine sbagliata con cui realizzare un post dedicato al nuovo anno scolastico, quindi potrebbe essere stata questa la prima apparizione pubblica ufficiale di Samsung Galaxy S21 FE, tra i prodotti più attesi da fan e appassionati dell’azienda coreana e di tecnologia in genere. La serie Fan Edition di Samsung ha esordito dapprima con Galaxy Note 7 dopo la spiacevole vicenda legata alle batterie poco sicure, ma è con i Galaxy S20 dello scorso anno che è salita alla ribalta, trainata dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Samsung è pronta a bissare con Galaxy S21 FE il successo ottenuto, che nei piani iniziali sarebbe dovuto arrivare all’incirca nel periodo attuale ma che ha subito dei ritardi a causa della crisi mondiale dei chip.

L’uscita di Galaxy S21 FE su Instagram

Tuttavia Samsung Galaxy S21 FE sarebbe in dirittura d’arrivo, e lo confermerebbe l’immagine pubblicata da Samsung stessa nel suo profilo Instagram. Uno zaino lascia intravedere infatti un notebook Galaxy Book, un paio di cuffie wireless Galaxy Buds Pro e uno smartphone dalla colorazione tendente al viola.

Non è tanto la colorazione della superficie posteriore ad incuriosire, quanto il fatto che lo smartphone ha lo stesso arrangiamento del gruppo fotocamere dei Samsung Galaxy S21, ma a differenza di questi ultimi ha la superficie dell'"isolotto" che le contiene di colorazione coerente al resto della superficie, quando sui Galaxy S21 in commercio è di color oro.

È evidente quindi che lo smartphone del post su Instagram è identico ad un Galaxy S21 ma non è un Galaxy S21, quindi potrebbe e dovrebbe essere Galaxy S21 FE. A confermare la tesi il fatto che Samsung, qualche ora dopo, ha provveduto a rimuovere il contenuto dal social, confermando in maniera evidente che ci fosse qualcosa che non andasse in quel post.

Componenti reperiti, lancio imminente

L’immagine di Samsung arriva a qualche ora dall’evento Galaxy Unpacked ma anche nello stesso periodo in cui, si dice, inizialmente a Seul avevano intenzione di presentare Galaxy S21 FE. La difficoltà nel reperire i componenti necessari a produrre un oggetto tecnologico come lo smartphone ha costretto Samsung a rivedere i suoi piani per il debutto del prossimo Fan Edition, che quindi arriverà in ritardo rispetto ai programmi iniziali.

Si dice però che l’azienda abbia risolto almeno parzialmente la penuria di componenti per Galaxy S21 FE, e che il prossimo Galaxy avrà un display AMOLED da 6,4 pollici a 120 Hz, il chip Snapdragon 888 di Qualcomm o l’Exynos 2100 di Samsung ed una batteria da 4.500 mAh.

Resta però il dubbio sulla data di lancio: i problemi alla catena lascerebbero pensare ad un arrivo sul mercato non prima di ottobre (esattamente come è successo per S20 Fe l’anno scorso, quando però la pandemia era nel pieno dei suoi effetti), ma la foto con lo zainetto lascia invece pensare ad un “back to school" con l’S21 FE in tasca. Cioè ad un arrivo sul mercato entro la prima metà di settembre.

Samsung Galaxy S21 FE: quanto costerà

Samsung non ha ancora ufficializzato il prezzo di Galaxy S21 FE, ma sappiamo già che la sigla FE sta per low cost: i modelli FE sono la versione dedicata ai fan degli smartphone di Samsung, a coloro che “vorrei ma non posso". Per questo il prezzo sarà inferiore a quello del modello base della serie S21, cioè costerà meno di 879 euro di listino (ma al momento il prezzo su strada della gamma Galaxy S21 è sensibilmente più basso).

Glu iltimi rumor ipotizzano un prezzo di Galaxy S21 FE intorno ai 600 euro, al cambio attuale dal won coreano.