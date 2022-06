Samsung Galaxy S21 FE: arriva la versione economica

Tra i tanti smartphone presentati da inizio anno il Samsung Galaxy S21 FE è uno dei più apprezzati: scheda tecnica molto simile al modello S21 "liscio", top di gamma coreano dell’anno scorso, ma un prezzo decisamente più basso come in tutte le recenti "Fan Edition". Adesso, però, dall’Olanda arriva una notizia che crea non poco stupore: è in arrivo un nuovo modello di Galaxy S21 FE, ma è meno potente di quello attuale.

Lo riporta il sito olandese Galaxy Club, specializzato in notizie relative agli smartphone di Samsung, che ha trovato traccia di questo nuovo telefono nella sezione di supporto tecnico di Samsung Germania. Il modello in questione ha la sigla SM-G990B2/DS e da ulteriori indagini è emerso che ha una scheda tecnica diversa dal Galaxy S21 FE noto fino ad oggi (che, invece, ha la sigla SM-G990B). La differenza principale tra i due telefoni sta nel SoC, il chip principale: sul Galaxy S21 FE già in commercio c’è il potente Qualcomm Snapdragon 888, usato su quasi tutti i top di gamma dell’anno scorso, mentre sul nuovo S21 FE c’è il Qualcomm Snapdragon 720G, assai meno potente.

Galaxy S21 FE 4G?

La questione del chip del nuovo Samsung Galaxy S21 FE non è importante solo per le prestazioni del telefono, ma anche per le funzioni offerte. Lato prestazioni i numeri parlano chiaro: lo Snapdragon 720G è un processore con prestazioni nettamente inferiori a quelle dell’888 (tra -30% e -50%).

Lato funzionalità salta all’occhio che lo Snapdragon 720G è dotato di modem integrato 4G e non 5G come il chip che va a sostituire. Il nuovo Samsung Galaxy S21 FE, quindi, non sarebbe 5G. A meno che Samsung non voglia aggiungere un modem 5G esterno al chip, cosa che però farebbe perdere buona parte dell’eventuale risparmio portato dal 720G rispetto all’888.

A questo punto, dunque, c’è da chiedersi quanto costerà e quando arriverà il nuovo Samsung Galaxy S21 FE 4G.

Galaxy S21 FE 4G: quanto costerà e quando arriverà

La cosa ancor più interessante scoperta da Galaxy Club è che ci sono almeno due ecommerce, uno danese e uno norvegese, che hanno già delle pagine di vendita del nuovo Galaxy S21 FE 4G. Entrambi riportano una data di inizio delle vendite: 1° luglio 2022.

Il sito danese non riporta il prezzo, mentre quello norvegese sì: 8.156 corone, che al cambio attuale fanno 779 euro, per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La stessa versione del modello 5G con Snapdragon 888 ha un prezzo sul sito di Samsung, pari a 839 euro.

Rinunciare al 5G (e a un bel po’ di potenza) su Samsung Galaxy S21 FE, quindi, potrebbe offrirci un risparmio di 60 euro tondi tondi.