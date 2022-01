Samsung Galaxy S22 è in arrivo: quasi certa la data di lancio

Non sono noti moltissimi dettagli riguardo agli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, eppure sembra che fonti interne all’azienda abbiano già dichiarato quale sarà la data del debutto all’interno dei confini nazionali. Samsung, infatti, potrebbe presentare i suoi nuovi top di gamma già a inizio febbraio.

Se tali indiscrezioni venissero confermate, i dispositivi dovrebbero essere disponibili in Corea del Sud già entro la fine del prossimo mese, segno che potrebbero arrivare presto anche nel nostro Paese. Sebbene il colosso coreano sia ancora alle prese con i problemi nella catena di approvvigionamento – che stanno ritardando il debutto del nuovo chipset proprietario Exynos 2200 – ciò non dovrebbe stravolgere significativamente i piani dell’azienda relativamente all’evento Galaxy Unpacked del 2022. Non ci resta che attendere conferme da parte di fonti ufficiali e che vengano rivelate altre caratteristiche dei nuovi smartphone.

Samsung Galaxy S22, quando arriva

Nonostante fosse stato ipotizzato un rinvio a causa dei ritardi nella catena di approvvigionamento, la serie Galaxy S22 di Samsung arriverà e l’appuntamento sarà abbastanza puntuale. Infatti, fonti interne all’azienda, ma anonime, hanno riferito al quotidiano online Digital Daily Korea che l’8 febbraio si terrà l’evento Galaxy Unpacked 2022, nel corso del quale dovrebbero essere presentati tre modelli.

A questa data faranno seguito quella di preordine e quella di disponibilità degli smartphone. In particolare, gli utenti potranno cominciare ad effettuare l’acquisto a partire dal 9 febbraio, le spedizioni inizieranno il 21 febbraio ed il 24 febbraio i dispositivi saranno disponibili sugli scaffali dei negozi di elettronica. Questo dovrebbe essere il cronoprogramma di Samsung in Corea del Sud, ma non sappiamo se lo stesso varrà anche per l’Europa o se bisognerà attendere qualche settimana in più.

Samsung Galaxy S22, come sarà

Com’è ormai noto da diversi giorni, Samsung Galaxy S22 dovrebbe fare uso dei processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ed Exynos 2200 in base al mercato di destinazione. Tuttavia, in base a quanto riferisce il noto leaker @UniverseIce, l’azienda starebbe ritardando il debutto del processore proprietario, forse proprio a causa dello shortage dei chipset. Le stesse ragioni hanno ritardato notevolmente anche il lancio di Samsung Galaxy S21 FE, che è disponibile soltanto da pochi giorni.

Accanto ai modelli Galaxy S22 e Galaxy S22+, dovrebbe trovare posto il Galaxy S22 Ultra, il quale prenderebbe in eredità le caratteristiche della serie Note di Samsung ed adottare la S Pen per le annotazioni sul display. Per quanto riguarda il comparto fotografico, dalle ultime indiscrezioni emerge che potrebbe continuare ad essere utilizzato il sensore primario da 108 megapixel del Galaxy S21 Ultra, ma dovrebbe essere accompagnato da altri sensori ed avere un sostegno maggiore dell’intelligenza artificiale.