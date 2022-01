Samsung Galaxy S22: ecco la data ufficiale

L’attesa per Samsung Galaxy S22 è quasi conclusa: dopo l’annuncio della settimana scorsa, Samsung ha finalmente fissato la data definitiva dell’Unpacked 22. La presentazione della nuova serie di top di gamma Samsung è fissata per mercoledì 9 febbraio, ore 10 del mattino di Seul (le ore 20 in Italia).

È stata Samsung stessa a confermare la notizia al sito e forum di appassionati e sviluppatori Android XDA Developers. XDA aveva pubblicato poche ore prima un’indiscrezione del profilo twitter Evleaks. Evleaks, fonte di rumor piuttosto affidabile, aveva rivisto le precedenti voci di corridoio pubblicando un’immagine promozionale che indicava proprio la data del 9 febbraio. L’immagine pubblicata da Evleaks è identica a quella ufficiale inviata a XDA e ritrae una “S" di color lilla all’interno di un cubo trasparente, accompagnata dalle diciture “The Epic Standard" e, sotto, “Galaxy Unpacked“. Non è presente un orario di riferimento, ma il sito ufficiale dell’azienda. L’appuntamento del 9 febbraio, tra l’altro, molto probabilmente verrà sfruttato da Samsung per presentare anche una seconda linea di prodotti: i nuovi tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy S22: come sarà

L’Unpacked 22 del 9 febbraio è la cornice in cui Samsung presenterà al mondo la nuova serie Samsung Galaxy S22, composta dall’omonimo smartphone, dal Samsung Galaxy S22+ e dal Samsung Galaxy S22 Ultra. Anche se molte informazioni sui tre dispositivi sono state rivelate, l’azienda non ha ancora svelato tutte le caratteristiche tecniche e le novità introdotte nei dispositivi.

Sulla base del teaser di presentazione dell’Unpacked, che ritraeva la fusione tra un Samsung Galaxy e un Samsung Galaxy Note, si presume che Samsung Galaxy S22 Ultra possa unire le due famiglie attraverso il supporto alla S Pen.

Samsung Galaxy S22: specifiche e prezzi

I nuovi smartphone Samsung Galaxy S22 dovrebbero adottare i processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Samsung Exynos 2200, in base al mercato di destinazione. Il sistema operativo sarà Android 12 con interfaccia One UI 4. La fotocamera dovrebbe adottare il sensore Samsung Isocell HM3 con una risoluzione 50 megapixel, apertura f/1.8 e pixel da 1 micrometro, coadiuvato dai sensori ultra grandangolare da 1/2,55 pollici con risoluzione di 12 megapixel e teleobiettivo per ingrandimenti ottici 3x con risoluzione da 10 megapixel.

Se le indiscrezioni saranno confermate, i Samsung Galaxy S22 adotteranno un design simile ai predecessori e saranno inizialmente disponibili nelle colorazioni nero, rosa, verde e bianco. Infine nelle ultime ore diversi leaker hanno anticipato i probabili prezzi europei: si parte dagli 849 euro per Samsung Galaxy S22 da 128 GB ai 1.449 euro del Galaxy S22 Ultra da 12/512 GB.

Unpacked 22: non solo Samsung Galaxy S22

Secondo XDA, nel corso dell’Unpacked 22 è probabile che Samsung riveli ufficialmente anche i nuovi tablet di altissima gamma Galaxy Tab S8. Le indiscrezioni pubblicate dal sito parlano di una gamma divisa in tre modelli: Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra.

I tre modelli dovrebbero condividere alcune caratteristiche comuni, come il processore Snapdragon 8 Gen 1, la doppia fotocamera posteriore (12 MP e 6MP ultra-wide), supporto a WiFi 6, Bluetooth 5.2, l’inclusione della S Pen in confezione e Android 12 con One UI 4.1, mentre si differenzierebbero per grandezza e risoluzione dei display: Galaxy Tab S8, il più piccolo, adotterebbe uno schermo 11 pollici LCD 2800 x 1752 mentre il maggiore, Galaxy Tab S8 Ultra, dovrebbe dotarsi di un 14,6 pollici AMOLED 2960 x 1848.