Samsung Galaxy S22 sarà troppo costoso?

L’aria che si respira nelle ultime ore in rete sul conto dei Samsung Galaxy S22 è un po’ pesante. La ragione è che le indiscrezioni più recenti sul prezzo dei prossimi top di Samsung non sono confortanti. Intendiamoci, nessuno si sarebbe attesa una diminuzione, magari importante, del prezzo di listino: i top di gamma costano e costeranno sempre tanto, tantissimo in termini assoluti.

È il “prezzo" da pagare per avere il meglio della tecnologia che l’industria riesce a portare sul mercato, e chi si approccia a questo genere di dispositivi sa bene che non se la caverà con qualche centinaia di euro in meno sul conto corrente per avere l’ultimo ritrovato della tecnologia. Samsung, peraltro, da sempre utilizza dei componenti all’avanguardia, per cui, se possibile, è anche più cara della media, già elevata. Però qualcuno avrebbe potuto legittimamente sperare in un leggero assestamento verso il basso del prezzo dei Samsung Galaxy S22 rispetto ai predecessori. A quanto pare tale speranza verrà delusa.

Samsung Galaxy S22, i prezzi europei vanno su

Niente di tutto questo almeno secondo le indiscrezioni più recenti, le quali al contrario prospettano un ritocco verso l’alto dei prezzi di listino europei. Nulla che possa far desistere gran parte degli appassionati che si avvicinano a dei dispositivi al top come i Samsung Galaxy S22, ma certo non una buona notizia.

Dalle informazioni condivise dai rumor sui prezzi europei dei tre “top" coreani emerge infatti un incremento di 70 euro circa a carico dei prezzi di listino di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, che così verrebbero proposti rispettivamente a 950, 1.150 e 1.350 euro circa. L’amara pillola sarebbe più semplice da mandar giù nel caso di Galaxy S22 Ultra, per il quale arriverà almeno una novità sostanziale (oltre a delle fotocamere di alto livello).

Il top di gamma senza compromessi di Samsung infatti raccoglierà pienamente l’eredità della gamma Galaxy Note, che sembra essere uscita definitivamente dai radar. Di conseguenza Samsung Galaxy S22 Ultra prenderà in prestito molte delle caratteristiche distintive degli ultimi Galaxy Note, a partire dallo schermo dalle linee squadrate e leggermente curvo sui lati lunghi passando per la S Pen che, rispetto a Galaxy S21 Ultra, avrà finalmente un alloggiamento dedicato all’interno dello smartphone in cui riporla (e ricaricarla) quando non la si utilizza.

Meglio un Galaxy S21?

In altre parole, le migliorie che Samsung avrebbe in mente per Galaxy S22 Ultra potrebbero giustificare in maniera migliore l’incremento del prezzo di listino rispetto invece a quanto (si pensa che) avverrà sui due fratelli “minori", Galaxy S22 e Galaxy S22+. Ma tant’è: se le indiscrezioni sui prezzi dei prossimi Galaxy si riveleranno corrette, gli appassionati dovrebbero mandar giù la pillola o ripiegare su uno dei Galaxy S21 il cui prezzo è sceso in maniera non indifferente nel corso dei mesi.

Comunque alla luce del periodo nero per i produttori a causa della crisi dei chip, che inevitabilmente causa oggi e causerà per tutto il 2022 un incremento dei costi di produzione: a parità di domanda, se l’offerta scende, i costi salgono. Nel dubbio, potrebbe essere meglio attendere l’offerta giusta per portarsi a casa un Galaxy S21.