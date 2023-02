Samsung Galaxy S23, video hands on

Samsung Galaxy S23 arriva sul mercato, dopo mesi di anticipazioni e di fughe di notizie, confermando essenzialmente tutto ciò che era trapelato nel corso del tempo: i nuovi smartphone si propongono come la migliore proposta tecnologica del mondo Android, ma non ci sono innovazioni sostanziali della proposta.

Il design di Galaxy S23, poche novità

I nuovi Samsung Galaxy S23 replicano integralmente l’aspetto di Galaxy S22, rispetto ai quali c’è solo una piccola variazione nel blocco della fotocamera, che ora non è più caratterizzato dall’elemento sporgente “fuso" con la struttura del cellulare. Tutti i modelli hanno un linguaggio estetico condiviso, con i sensori delle fotocamere allineati in verticale, a cui si aggiungono i soli “cerchi" dei sensori che sporgono dalla struttura.

Galaxy S23 Ultra, invece, presenta una curva meno accentuata del bordo del cellulare, con un sorta di “spigolo" più acceso, che permette di avere una superficie piatta più ampia, comoda soprattutto per l’uso del pennino quando ci si trova vicino al bordo. Questa diversa scelta estetica fa sembrare Galaxy S23 Ultra più “spesso" rispetto al Galaxy S22 Ultra, ma è solo un’impressione

Su Galaxy S23 e Galaxy S23+, invece, si conferma la scelta dello schermo piatto, con 3 sensori fotografici posteriori.

Galaxy S23 Ultra ha una fotocamera da 200 mpx

La fotocamera di Galaxy S23 Ultra è probabilmente la novità più importante, con il suo sensore da 200 mpx, che si abbina ad una migliore capacità di elaborazione del software, grazie a cui è possibile ottenere immagini più definite, soprattutto quando si fanno scatti notturni.

E’ stata aggiunta anche un nuova opzione per girare video notturni, capaci di catturare la volta celeste con migliore definizione e senza il “rumore", ovvero la sfocatura tipica delle riprese al buio: Samsung sta puntando molto sul tema delle foto e dei video in notturna, lo scorso anno l’accento era posto sulle foto, ora la proposta è più completa e si rivolge anche ai video.

In generale, comunque, la qualità di foto e video di tutta la famiglia Galaxy S23 sembra essere di buon livello, con un miglioramento anche per la selfie cam, che ora è da 12 mpx su tutti i modelli della serie.

Un nuovo processore, adattato per Galaxy S23

Samsung ha scelto di usare un unico processore, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per tutte le versioni dei suoi smartphone, senza differenziare i modelli occidentali da quelli americani ed asiatici, come aveva fatto negli anni precedenti: ha deciso quindi di adottare un chip, che è in dotazione di tutti i produttori, ma che in questo caso è personalizzato per le esigenze specifiche della stessa Samsung.

Per il modello Galaxy S23 Ultra è stato eliminato il taglio di memoria da 128 gb, per adottare invece 256, 512 gb, oppure 1 TB, nella versione più prestigiosa. La RAM è da 8 gb nei modelli Galaxy S22 e S22+, mentre può variare da 8 a 12 gb per l’Ultra.

Tutti gli smartphone della famiglia Galaxy S23 sono ovviamente compatibili con il 5G e sono dotati di Wifi 6E, standard molto evoluto di connessione, che si apprezza soprattutto nelle aree molto affollate, in presenza di un traffico elevato di dati.

Galaxy S23 Ultra offre la S-Pen

Come ormai da tradizione, il modello “Ultra" rappresenta la soluzione più avanzata, che risulta un vero e proprio anello di congiunzione con il mondo di Samsung Galaxy Note, grazie alla presenza del “pennino": la S Pen può essere sfruttata per le funzionalità più disparate, dal controllo dalle fotocamera, al ritaglio dei contenuti sullo schermo, ma anche per prendere appunti con il cellulare bloccato.

Questa risulta essere una delle opzioni tecnologicamente più avanzati oggi presenti sugli smartphone in commercio, rimane un tratto distintivo di Samsung, che nessun concorrente è riuscito ad emulare o copiare.

Cosa cambia davvero tra Galaxy S23 e S22?

In realtà, tra il modello precedente di Samsung e quello appena lanciato cambia pochissimo: l’esperienza d’uso può essere classificata come identica. È vero che Galaxy S23 può fare affidamento su tecnologie più recenti e su tutte le migliori soluzioni oggi disponibili, ma, andando oltre la scheda tecnica e affrontando la prova pratica di questo smartphone, non si percepiscono differenze davvero fondamentali tra i dispositivi.

È vero che il modello ultra ora presenta un sensore da 200 megapixel, ma è altrettanto vero che la qualità del cellulare dello scorso anno era già estremamente elevata e pienamente soddisfacente. Solo la prova sul campo nei prossimi giorni ci darà la possibilità di verificare con più precisione il valore delle novità presentate quest’anno: la prima sensazione, però, è che grazie al lancio dei nuovi telefoni, il vero affare sia accaparrarsi uno dei modelli dello scorso anno, il cui prezzo sta scendendo sensibilmente.

Alcuni utenti potrebbero essere un po’ delusi dalla mancanza di novità dirompenti: in realtà, la situazione non ci sorprende, perch la qualità raggiunta dai diversi prodotti sul mercato oggi apre la strada ad evoluzioni, senza lasciare spazio a rivoluzioni. Succede con Samsung e probabilmente capiterà anche con gli altri grandi marchi di tecnologia nel corso dell’anno appena iniziato.

Di fatto, la nuova famiglia Galaxy S23 rappresenta un punto di riferimento per tutto il mercato con un livello tecnologico di tutto rispetto, che non sarà facile eguagliare per i concorrenti.