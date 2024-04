Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet low-cost, ottimo per chi cerca un device per l’utilizzo quotidiano efficiente ed economico. Oggi è al minimo storico su Amazon

Fonte foto: Samsung

Un tablet low-cost è la scelta ideale per tutti quegli utenti che cercano essenzialmente un device da utilizzare nel tempo libero. Parliamo di un prodotto semplice e senza troppe particolarità, utile per avere a disposizione un display più generoso rispetto a quello di uno smartphone ma senza ripiegare sull’ingombro di un notebook. Oltretutto, un dispositivo del genere è anche piuttosto economico e può essere portato a casa per poche decine di euro.

Tra i device più interessanti in questa categoria c’è il Samsung Galaxy Tab A7 Lite, l’entry level del colosso sudcoreano della tecnologia che arriva su Amazon a un prezzo davvero incredibile, scendendo addirittura sotto i 90 euro e arrivando al minimo storico.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – Mediatek Helio P22T – Versione 3/32 GB

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A7 Lite ha uno schermo LCD che misura 8,7 pollici, ha una risoluzione WXGA+ (800×1.340 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un MediaTek Helio P22T affiancato in questa offerta da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Decisamente essenziale il comparto fotografico che è composto da un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 2 MP, posizionata su uno dei lati più corti del dispositivo.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou e Galileo. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.100 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con One UI 6.0.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet entry level, perfetto per chi non ha particolari esigenze e ha bisogno di un device da utilizzare nella vita di tutti i giorni per navigare, controllare le e-mail, i social e accedere alle piattaforme di streaming.

Parliamo di un prodotto semplice e senza fronzoli, ottimo per chi vuole comprare un tablet che va subito al sodo e, chiaramente, non vuole spendere molto.

Di listino per acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite servono 169,90 euro, un costo che già di suo è decisamente accessibile. Tuttavia con le offerte su Amazon il prezzo è ancora più basso e per portare a casa questo device servono 89 euro (-48%, -80,9 euro), uno sconto irripetibile che deve essere colto al volo.

