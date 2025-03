Samsung Galaxy Tab A9 al minimo storico: è l'offerta da non perdere oggi

Fonte foto: Samsung

Raramente un tablet è una necessità impellente, ma quasi sempre averne uno a casa è una gran comodità. Per questo i tablet vanno comprati al prezzo giusto, quando costano di meno e, soprattutto, vanno comprati quelli che rispecchiano l’uso che ne faremo.

Se l’uso che ne vogliamo fare è quello di alternativa allo smartphone, con uno schermo più grande, per guardare contenuti video e per navigare online, allora il tablet da non lasciarsi sfuggire oggi è il Samsung Galaxy Tab A9: con lo sconto del 40% il prezzo è sceso al minimo storico.

Samsung Galaxy Tab A9 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A9: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Tab A9 è una vecchia gloria del listino del produttore coreano: lanciato a fine 2023, ancora vende migliaia e migliaia di esemplari al mese grazie all’affidabilità dei prodotti Samsung, ad una scheda tecnica di base ma ben bilanciata e, ovviamente, ad un prezzo vantaggiosissimo.

Il chip è un MediaTek ad otto core con frequenza di 2,2 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibile fino a 1 TB), mentre lo schermo è un LCD da 8,7 pollici con risoluzione WXGA+.

La fotocamera posteriore è da 8 MP, quella anteriore da 2 MP. E’ possibile usare il tablet per registrare video in Full HD a 30 frame al secondo.

La connessione a Internet avviene tramite WiFi 5 dual band, quella a cuffiette e altri gadget avviene tramite Bluetooth 5.3. C’è anche una porta per le cuffiette con il jack da 3,5 mm, per chi le preferisce.

La batteria è da 5.100 mAh, con ricarica a 15 Watt, mentre il peso del tablet è molto contenuto: appena 330 grammi (in pratica quanto uno smartphone e mezzo).

Samsung Galaxy Tab A9: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Tab A9 è di 189 euro, ma il prezzo su strada è molto più contenuto. Adesso, poi, è ancor più basso grazie ad uno sconto su Amazon pari al 40%, che fa crollare il prezzo di Samsung Galaxy Tab A9 addirittura a 112,90 euro.

A questa cifra vale davvero la pena prenderlo, per avere in casa un dispositivo e uno schermo in più, che possono tornare utili per vedere qualcosa online, per leggere le email al volo o per far passare un po’ di tempo su YouTube ai bambini (non troppo, però!).