Samsung Galaxy Tab A9 in arrivo: come è fatto

Samsung

Samsung ha presentato ufficialmente per il mercato indiano due nuovi tablet: il Samsung Galaxy Tab A9 e il Samsung Galaxy Tab A9+. Entrambi i dispositivi fanno parte della fascia entry level del colosso sudcoreano e vanno a sostituire il precedente Samsung Galaxy Tab A8 aggiungendo però una versione Plus alla dotazione, che arriva in commercio con uno schermo più generoso e specifiche tecniche più importanti, mantenendo comunque un prezzo basso.

Samsung Galaxy Tab A9: cosa sappiamo

Samsung Galaxy Tab A9 ha un display LCD da 8,7 pollici con risoluzione HD+ (1.340×800 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico, pur non essendo cruciale in un tablet, comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 2 MP.

Tra le opzioni di connettività troviamo WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Naturalmente è disponibile anche una versione del device con 4G LTE con supporto sia per le SIM classiche che per le eSIM.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria One UI 5.0 e aggiornamento garantito ad Android 14, appena uscito..

Infine, per quanto riguarda il costo, sappiamo che il Samsung Galaxy Tab A9 è disponibile in tre colorazioni: Dark Blue, Gray e Silver con prezzi a partire da 12.999 rupie (148,14 euro) per il modello solo WiFi e 15.999 rupie (182,33 euro) per il modello 4G LTE e WiFi. Ancora non sono disponibili informazioni certe sull’eventuale arrivo in Europa di questo tablet.

Samsung Galaxy Tab A9+: cosa sappiamo

Samsung Galaxy Tab A9+, invece, ha uno schermo sempre LCD che sale a 11 pollici con risoluzione FHD+ (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Cambia anche il processore che in questo caso è un Qualcomm Snapdragon 695 con 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di archiviazione, anche in questo caso espandibili tramite microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP identico al precedente modello, mentre la selfiecamera sale a 5 MP.

Speculare al modello base anche le connessioni con il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione. Presente anche stavolta una versione LTE e, dato che il processore di Qualcomm ha anche il modem 5G, consente all’utente di utilizzare la rete veloce (sia con le SIM che con le eSIM).

La batteria è da 7.040 mAh sempre con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo, anche in questo caso, è Android 13 con interfaccia One UI 5.0 e aggiornamento veloce ad Android 14.

Anche il Samsung Galaxy Tab A9+ è disponibile nelle stesse tre colorazioni del precedente modello, con: Dark Blue, Gray e Silver. Il prezzo suggerito al pubblico è di 19.304,77 rupie (220 euro) per la versione WiFi e di 22.814,72 rupie (260 euro) per il modello 5G LTE anche se non sono ancora disponibili conferme sui tagli di memoria. Anche stavolta nessuna indicazione sull’arrivo in Europa di questo dispositivo.