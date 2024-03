Fonte foto: Samsung

Quando si acquista un tablet low-cost il rischio più grande è quello di portare a casa un prodotto di bassa qualità, costruito con materiali fragili e scadenti e, naturalmente, caratterizzato da una scheda tecnica obsoleta che nel giro di qualche tempo lo renderà inutilizzabile.

Per evitare tutto ciò, l’unica soluzione è quella di affidarsi a un brand rinomato, come Samsung ad esempio, che offre sempre prodotti di qualità, che costano un po’ di più rispetto alla concorrenza, ma da cui difficilmente si torna indietro.

È il caso del Samsung Galaxy Tab A9, un tablet semplice e robusto, perfetto per chi non ha particolari esigenze e, anzi, cerca solamente un device da posizionare nel mezzo tra uno smartphone, leggero e compatto, e un notebook, potente ma ben più ingombrante. Grazie alle ottime offerte su Amazon, il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 150 euro.

Samsung Galaxy Tab A9 – MediaTek Helio G99 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A9: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A9 ha uno display LCD da 8,7 pollici, con risoluzione WXGA+ (1.340×800 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore è un MediaTek Helio G99, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 2 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi di questo tablet ed è quindi molto comodo per le videochiamate.

Sul fronte delle connessioni c’è il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos, decisamente non scontati in questa fascia di prezzo.

La batteria è da 5.100 mAh con ricarica cablata a 15 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Samsung Galaxy Tab A9: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab A9 è uno dei tablet low-cost proposti dal colosso sudcoreano della tecnologia, un dispositivo di buona fattura, utile e più che sufficiente per la navigazione sul web, social network e piattaforme di streaming.

Di listino questo tablet costa 189 euro ma con le offerte su Amazon si può portare a casa a 142 euro (-25%. -47 euro) uno sconto più che buono, che attirerà certamente l’attenzione di chi vuole acquistare un nuovo tablet, vuole la sicurezza di un grande marchio, ma non vuole o non può spendere molto.

