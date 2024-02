Samsung Galaxy Tab S8+, un prezzo così è davvero un'occasione

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Tab S8+ è uno dei tablet di fascia alta più apprezzati sul mercato, un device sviluppato per essere performante, compatto ed estremamente portatile. La soluzione ideale, insomma, per chi ha bisogno di uno strumento per il lavoro o per lo studio da portare comodamente con sé in ogni situazione.

Naturalmente, a una premessa del genere non può che corrispondere un prezzo decisamente elevato che potrebbe scoraggiare gli utenti e farli optare per soluzioni più economiche ma sicuramente meno efficienti.

Fortunatamente, in soccorso dei consumatori arriva Amazon e grazie all’incredibile offerta già disponibile sul sito, il prezzo del Samsung Galaxy Tab S8+ scende sotto i 700 euro, rappresentando un’occasione irripetibile che in molti stavano sicuramente aspettando con impazienza.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy Tab S8+: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S8+ ha un display Super AMOLED da 12,4 pollici, con risoluzione WQXGA+ (2.800×1.752 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Sullo schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una microSD.

Le fotocamere sul tablet sono due, una principale da 13 MP e un ultra grandangolare da 6 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP e trova posto al centro di uno dei due lati lunghi della cornice.

Sul fronte delle connessioni, questo modello in offerta non presenta lo slot per la SIM e l’utente potrà navigare esclusivamente tramite il Wi-Fi 6E. Oltre a questo troviamo il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione satellitare. Il comparto audio è composto da 4 speaker, ottimizzati da AKG.

La batteria ha una capacità di 10.090 mAh con ricarica cablata da 45W che, stando alle dichiarazioni di Samsung consente di caricare completamente il tablet in circa 80 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente One UI 6.

Come per tutti i tablet del colosso sudcoreano, trova posto nella confezione anche la S Pen, la celebre penna smart che può essere utilizzata per prendere appunti a mano libera o disegnare.

Samsung Galaxy Tab S8+: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8+ è un device di fascia alta che fa parte della precedente generazione di tablet a marchio Samsung. Parliamo di un prodotto che può rappresentare una valida alternativa a un più pesante e più ingombrante notebook, riuscendo comunque a garantire prestazioni di altissimo livello ottima sia per l’intrattenimento che per la produttività.

Il prezzo di listino è di 1.199 euro ma con l’ottima offerta di Amazon, è possibile portare a casa questo tablet a 699 euro (-42%, -500 euro) uno sconto davvero irripetibile, che bisogna cogliere al volo.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/256 GB