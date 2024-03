Samsung Galaxy Tab S8+ è un tablet top di gamma, ottimo per l’intrattenimento e per la produttività, riuscendo a soddisfare anche i bisogni dell’utente più esigente

Fonte foto: Samsung

Per chi passa molte ore fuori casa per lavoro, svolgere tutte le attività da smartphone non è fattibile e l’acquisto di un tablet di fascia alta rimane l’unica vera alternativa all’ingombro di notebook.

La cosa, però, non è semplice e tutti quegli utenti che hanno bisogno di un dispositivo potente, affidabile e da trasportare facilmente, dovranno necessariamente scontrarsi con prezzi elevati e spesso davvero proibitivi.

Per fortuna in soccorso dei consumatori arriva Amazon, che propone ottimi sconti sul meglio della tecnologia in commercio, come per il Samsung Galaxy Tab S8+ è uno dei top di gamma del colosso sudcoreano, appartenente alla passata generazione di dispositivi.

Con le promozioni sull’e-commerce, infatti, il costo di questo dispositivo si abbassa parecchio, e chi è in costante attesa dell’offerta perfetta non può sicuramente ignorare la cosa.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy Tab S8+: scheda tecnica

Lo schermo del Samsung Galaxy Tab S8+ è un Super AMOLED che misura 12,4 pollici, ha una risoluzione WQXGA+ (2.800×1.752 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Per proteggere lo schermo da graffi e urti accidentali c’è un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il device è ovviamente compatibile anche con la S Pen, la penna smart di casa Samsung inclusa nella confezione. Un accessorio indispensabile per prendere appunti a mano libera e disegnare.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Due le fotocamere sul tablet, con un sensore principale da 13 MP e uno ultra-grandangolare da 6 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP ed è posizionata su uno dei lati lunghi del dispositivo.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Molto interessante il comparto audio con quattro altoparlanti ottimizzati da AKG, ottimi per ascoltare al meglio qualsiasi contenuto multimediale.

La batteria è da 10.090 mAh con ricarica via cavo da 45W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente One UI 6.1.

Samsung Galaxy Tab S8+: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8+ è uno dei top di gamma del colosso sudcoreano della tecnologia e, seppur non il modello più recente tra quelli prodotti, rimane comunque un device dalle grandi potenzialità.

Potente, leggero, compatto questo tablet può essere utilizzato in qualsiasi situazione, dall’intrattenimento, tra navigazione sul web e streaming, fino ad arrivare alla produttività a tutti i livelli, rappresentando di fatto l’anello di congiunzione tra le dimensioni contenute di uno smartphone e le grandi potenzialità di un notebook.

Di listino per acquistare il Samsung Galaxy Tab S8+ servono 1.199 euro ma con le offerte Amazon si scende a 899 euro (-25%, -300 euro) uno sconto più che interessante che potrebbe fare gola a molti.

