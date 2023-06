Samsung Galaxy Tab S9, ormai manca poco: cosa sappiamo

Si avvicina il debutto dei nuovi Samsung Galaxy Tab S9. La nuova famiglia di tablet di Samsung, infatti, sarà svelata a fine luglio, in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked. La casa coreana presenterà tre varianti: il Tab S9, il Tab S9 Plus e il Tab S9 Ultra. In attesa dell’arrivo sul mercato, i tre nuovi tablet sono protagonisti di una nuova serie di indiscrezioni.

Samsung Galaxy Tab S9: come saranno

Ad anticipare diversi dettagli sui nuovi tablet di Samsung è il leaker Ahmed Qwaider. Secondo le informazioni rilevate dall’insider, i tre nuovi tablet potranno contare tutti sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso chip utilizzato dai Galaxy S23.

In più, tutte e tre le varianti adotteranno un display Dynamic AMOLED 2X (il Galaxy Tab S8, modello entry level della serie presentata lo scorso anno, presenta, invece un pannello LCD). Le dimensioni non cambieranno: Tab S9 avrà un display da 11 pollici, Tab S9 Plus da 12,4 pollici mentre il modello Ultra sarà da 14,6 pollici (con notch).

Tra le caratteristiche comuni dei nuovi Samsung Galaxy Tab S9 ci sarà il supporto Dual SIM (per le varianti che prevedono la possibilità di utilizzare la connettività dati), la certificazione IP 68 e un nuovo impianto audio con quattro speaker e una qualità del suono migliorata del 25%. Da segnalare anche la possibile presenza di un nuovo sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.

Le informazioni rivelate dal leaker, inoltre, chiariscono anche le specifiche del comparto fotografico dei nuovi Samsung Galaxy Tab S9. Il modello base, Tab S9, potrà contare su una camera posteriore da 13 Megapixel e su una anteriore da 12 Megapixel.

La variante Plus avrà una doppia fotocamera posteriore (13 e 8 Megapixel) e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Stessa configurazione per la versione top di gamma Ultra che aggiungerà anche una seconda fotocamera anteriore da 12 Megapixel.

I nuovi Galaxy Tab S9 debutteranno ufficialmente in occasione del Galaxy Unpacked in programma il prossimo 26 luglio. Le vendite partiranno nelle settimane successive, probabilmente da inizio agosto. Ancora da scoprire i prezzi che potrebbero essere in linea con quelli dei Galaxy Tab S8 (in foto).

In arrivo anche i nuovi Tab S9 FE

Le novità di Samsung per la sua gamma tablet non finiscono qui. Da notare, infatti, che, secondo l’insider Ross Young, in arrivo ci sarebbero anche i tablet Tab S9 FE e Tab S9 FE+ destinati a debuttare in un secondo momento (probabilmente entro fine anno). Young anticipa anche le colorazioni della nuova gamma di tablet di Samsung.

I Tab S9 arriveranno sul mercato nelle varianti Beige e Gray mentre i Tab S9 FE saranno disponibili nelle varianti Gray, Light Green, Light Pink e Silver. Per il momento, le informazioni sulla nuova serie Tab S9 FE sono limitate. Considerando che il debutto non è imminente, sui nuovi tablet potrebbero arrivare informazioni più dettagliate nel corso dei prossimi mesi, dopo la presentazione dei Tab S9.