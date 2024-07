Cosa possono fare i nuovi Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il Samsung Galaxy Unpacked appena passato si è rivelato denso di annunci interessanti: dai nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, all’evoluzione di Galaxy AI e fino ad arrivare all’atteso Galaxy Ring che, al momento, è ancora precluso per il nostro paese.

Chiaramente, tra tutte queste novità non sono mancati gli smartwatch del colosso sudcoreano che ha mostrato al mondo anche il Samsung Galaxy Watch7 (in foto) e il Samsung Galaxy Watch Ultra che arriva sul mercato con l’intenzione di sfidare apertamente l’Apple Watch Ultra, altro punto di riferimento nel settore dei wearable.

Molte le innovazioni anche per questo device, a partire dal nuovo BioActive Sensor che ha lo scopo di rendere più accurato il monitoraggio dei parametri vitali, aiutando gli utenti a prendersi cura del proprio benessere in modo ancora più efficace.

Samsung Galaxy Watch7 – Cassa 40 mm – Versione WiFi

Galaxy Watch7 e il Galaxy Watch Ultra, cosa possono fare

Partendo dal nuovo sensore BioActive, gli smartwatch di Samsung possono garantire una maggiore attendibilità nella misurazione delle metriche sulla salute degli utenti come, ad esempio una frequenza cardiaca (rilevata anche durante gli allenamenti intensivi) del 30% più accurata rispetto al precedente modello.

Il miglioramento riguarda anche la qualità del sonno, la pressione sanguigna, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di stress dell’utente. A questo bisogna aggiungere anche un sistema di notifiche molto più efficiente che, in caso di valori anomali, segnala la cosa all’utente invitandolo a rivolgersi a uno specialista.

Questo è stato possibile grazie al lavoro degli ingegneri di Samsung che hanno migliorato le prestazioni dei fotodiodi sotto allo smartwatch aggiungendo anche uno spettro più ampio di colori LED che consentono all’azienda di introdurre nuove funzioni, come l’Advanced Glycation End Products (AGE), che ha il compito di valutare la salute metabolica e l’invecchiamento biologico, fornendo all’utente un’idea della sua età biologica con consigli e suggerimenti per migliorare la propria salute e il proprio benessere.

Per quanto riguarda l’attività sportiva, invece, gli smartwatch sono in grado di tenere traccia di oltre 100 attività differenti aiutando nel monitoraggio dei progressi fatti e a comprendere meglio il proprio stato di salute, organizzando gli allenamenti per incrementare le proprie performance.

Inoltre, grazie ai piani di allenamento personalizzati, è possibile organizzare l’attività fisica impostando gli obiettivi da raggiungere migliorando la motivazione.

A tutto questo bisogna aggiungere la piena integrazione del device con Galaxy AI che è in grado di comprendere e analizzare tutti i dati raccolti dall’orologio smart e fornire all’utente una panoramica completa sul suo stato di salute, suggerendo come migliorare il proprio benessere e, grazie alla funzione Energy Score, aiutarlo a programmare la propria routine per vivere meglio.

Galaxy Watch7 e il Galaxy Watch Ultra: prezzo e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy Watch7 e il Samsung Galaxy Watch Ultra sono già disponibili in Italia sul sito ufficiale di Samsung e su Amazon al prezzo suggerito di

Samsung Galaxy Watch7 – cassa 40 mm – solo Bluetooth: 319 euro

Samsung Galaxy Watch7 – cassa 40 mm – LTE: 369 euro

Samsung Galaxy Watch7 – cassa 44 mm – solo Bluetooth: 349 euro

Samsung Galaxy Watch7 – cassa 44 mm – LTE: 399 euro

Samsung Galaxy Watch Ultra – cassa 47 mm – LTE: 699 euro

Samsung Galaxy Watch Ultra– Cassa 47 mm – Versione LTE