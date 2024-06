Smartwatch Samsung top di gamma a prezzo imbattibile: è l'offerta del giorno

Fonte foto: Samsung Newsroom

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle linee decisamente retrò e vintage o dal nome: di antico, il Galaxy Watch6 Classic di Samsung ha ben poco. Lo smartwatch del produttore sudcoreano è invece caratterizzato da una scheda tecnica di altissimo livello e funzionalità che permettono di tracciare allenamenti e stato di salute.

E con l’offerta imbattibile di oggi su Amazon, le buone ragioni per acquistarlo raddoppiano. Allo sconto capace di garantire un risparmio superiore ai 200 euro si somma la possibilità di pagarlo a rate senza interessi e senza spese d’istruttoria. Insomma, un’offerta troppo buona per lasciarsela scappare.

Un’offerta come quella di oggi è da tempo che non si vedeva, per lo smartwatch del produttore sudcoreano. Il Galaxy Watch6 Classic di Samsung è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 44% garantito dal colosso del commercio elettronico. Acquistandolo adesso lo si paga 250,72 euro contro i 449,00 euro del listino. Il risparmio è notevole: quasi 200 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano.

A questo si aggiunge la possibilità di pagare a rate riservata agli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento. In questo modo, il Galaxy Watch6 Classic con cassa da 47 millimetri costa 50,15 euro al mese per 5 mesi. Praticamente meno di due caffè al giorno.

Samsung Galaxy Watch6 Classic scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se lo stile e il design colpiscono per la loro chiara impronta vintage – la cassa tonda lo differenzia da altri modelli di smartwatch top di gamma – il comparto hardware è decisamente all’avanguardia. Il Galaxy Watch6 Classic vanta una scheda tecnica di altissimo livello, che ha ben poco da invidiare al resto della concorrenza.

Lo schermo – tanto per restare in tema di aspetto – garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità esterna, anche se esposto alla luce diretta del sole. Merito del pannello SuperAMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 pixel. Un display estremamente luminoso, capace di assicurare un’ottima esperienza visiva in qualunque condizione.

All’interno della cassa trova invece spazio un processore dual-core coadiuvato da 2 gigabyte di RAM: un comparto di alto livello, grazie al quale poter eseguire le app più disparate senza colpo ferire. Il vero fiore all’occhiello della scheda tecnica del Samsung Galaxy Watch6 Classic è però rappresentato dai vari sensori che consentono di monitorare attività fisica, sonno e parametri vitali. Dati che, combinati tra loro, permettono di avere un quadro preciso sullo stato fisico e di salute.

Il Galaxy Watch6 Classic, inoltre, si trasforma anche in un validissimo personal trainer da polso, fornendo suggerimenti puntuali su come migliorare le proprie performance e ottenere i risultati desiderati in minor tempo.

Sul fronte dell’autonomia, poi, "poco da dichiarare". In senso positivo, ovviamente: la batteria assicura autonomia sufficiente a superare la giornata, mentre la ricarica veloce dà ore di utilizzo supplementare con pochi minuti di ricarica.

