Offerta imperdibile per lo smartwatch Samsung: lo sconto fa crollare il prezzo

Fonte foto: Samsung

Versatile e completo. Bastano queste pochissime parole per descrivere il Galaxy Watch6 di Samsung. Uno smartwatch caratterizzato da una scheda tecnica di assolutissimo valore e che non ha assolutamente nulla da invidiare a dispositivi di gran lunga più rinomati.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Grazie alle tecnologie messe a punto dai tecnici e dagli ingegneri della casa sudcoreana, lo smartwatch in offerta oggi su Amazon è in grado di monitorare movimenti e parametri vitali con assoluta precisione. Insomma, un personal trainer da polso e, allo stesso tempo, un valido assistente capace di controllare il nostro sato di salute in ogni singolo istante. E grazie alla promozione disponibile sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza, oggi lo paghi pochissimo: non è mai stato così conveniente.

Samsung Galaxy Watch6 LTE 40mm

Samsung, lo smartwatch top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Il Galaxy Watch6 è troppo conveniente per non acquistarlo. Oggi lo trovi a un prezzo eccezionale e con la possibilità di reateizzare il pagamento in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo smartwatch top di gamma del produttore sudcoreano è disponibile su Amazon con uno sconto del 49% e il prezzo crollato al punto più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi 189,99 euro contro i 369,00 euro del listino. Il risparmio è considerevole: ben 180 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono scegliere di pagare in 5 rate a tasso 0. In questo modo lo paghi 39 euro al mese per cinque mesi. Praticamente quanto un caffè al giorno.

Samsung Galaxy Watch6 LTE 40mm

Samsung Galaxy Watch6 LTE scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display più grande e luminoso; un comparto hardware di altissimo livello; funzionalità smart avanzate che permettono di utilizzare lo smartwatch al posto dello smartphone per gran parte del giorno. Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche tecniche di maggior rilievo del Samsung Galaxy Watch6.

Il sensore BioActive, come accennato inizialmente, è in grado sia di monitorare i nostri movimenti sia di tenere traccia dei parametri vitali più importanti. Grazie al sensore cardiaco, ad esempio, potrai monitorare il battito cardiaco e ricevere notifiche se viene rilevata qualche anomalia nel ritmo. Puoi inoltre scoprire come dormi grazie al monitoraggio avanzato del sonno: potrai analizzare le ore di sonno leggero e profondo, la fase REM e ricevi consigli su come migliorare la tua routine quotidiana.

Lo stesso sensore, poi, permette di analizzare la composizione corporea, valutare gli sforzi fatti e scoprire i progressi che registri nel corso dei tuoi allenamenti. Il Galaxy Watch6 è poi in grado di proporti esercizi personalizzati per ottenere risultati migliori e raggiungere più velocemente gli obiettivi che ti sei posto.

La versione in offerta su Amazon è anche dotata di connettività LTE: ti basterà attivare una eSIM con un operatore di tua scelta e utilizzare il Galaxy Watch6 per effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi, ricevere indicazioni stradali e riprodurre musica in streaming senza che sia necessario mantenere attiva la sincronizzazione con lo smartphone.

Samsung Galaxy Watch6 LTE 40mm