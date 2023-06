Quanto costeranno Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

Manca poco più di un mese al prossimo evento Galaxy Unpacked con cui Samsung presenterà diverse novità per la sua gamma di prodotti, tra cui la nuova generazione di smartwatch composta da Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. In attesa del debutto (l’evento è in programma il 27 luglio), in queste ore emergono i primi dettagli, ancora da confermare ufficialmente, sui prezzi in Europa dei nuovi smartwatch di Samsung.

I prezzi del Samsung Galaxy Watch6

Ad anticipare i prezzi dei nuovi Galaxy Watch6 e Watch6 Classic è il magazine francese Dealabs. Secondo il report, la gamma di smartwatch di casa Samsung potrebbe registrare un leggero rincaro, almeno per quanto riguarda il listino di partenza, rispetto alla generazione attuale.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch6 dovrebbe debuttare sul mercato con un prezzo di 319,99 euro per la versione Bluetooth e di 369,99 euro per la versione 4G. I prezzi in questione si riferiscono alla variante da 40 mm.

In arrivo, esattamente come le generazioni precedenti, c’è anche una variante da 44 mm. In questo caso, il prezzo di listino sarà di 349,99 euro per la versione Bluetooth e di 399,99 euro per la versione 4G.

I prezzi (riferiti al mercato francese) sono superiori di 20 euro a quelli del Watch5 che debuttò sul mercato con un prezzo di partenza di 299,99 euro per la versione Bluetooth e di 349,99 euro per la versione 4G. Il report svela anche le colorazioni del nuovo Watch6, atteso nelle varianti Graphite e Cream (40 mm) e Graphite e Silver (44 mm).

I prezzi del Samsung Galaxy Watch6 Classic

In rampa di lancio c’è anche il nuovo Galaxy Watch6 Classic che potrà contare sulla ghiera girevole. Il modello sarà leggermente più grande rispetto a Watch6. In arrivo c’è una variante da 43 mm che sarà proposta con un listino di 419,99 euro per la versione Bluetooth e di 469,99 euro per quella 4G.

Samsung realizzerà anche una variante da 47 mm del suo nuovo smartwatch. In questo caso, il prezzo sarà di 449,99 euro per la versione Bluetooth e di 499,99 euro per la 4G. Anche per il Galaxy Watch6 Classic c’è un’anticipazione sulle colorazioni. Lo smartwatch arriverà sul mercato in Black e Silver (sia 43 mm che 47 mm).

Il Galaxy Unpacked è in programma il 27 luglio

Sarà necessario attendere più di un mese per la presentazione ufficiale dei nuovi smartwatch di Samsung. L’evento Galaxy Unpacked è, infatti, in programma il prossimo 27 di luglio. Nel corso dell’evento ci sarà il debutto anche degli smartphone Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, i pieghevoli di nuova generazione di Samsung.

In arrivo ci sono anche i nuovi tablet Galaxy Tab S9 oltre agli auricolari Bluetooth Galaxy Buds3. Tutti i nuovi prodotti di Samsung debutteranno sul mercato globale, Italia compresa, a partire dal prossimo mese di agosto. I dettagli sui prezzi, per il momento, non sono ancora noti.