Samsung Galaxy Z Flip4, lo smartphone pieghevole è in super offerta

Samsung Galaxy Z Flip4 è lo smartphone pieghevole del colosso della tecnologia, un device di fascia alta che per le prossime ore è disponibile in offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è lo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano della tecnologia, un dispositivo di fascia alta, arrivato sul mercato con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità e un prezzo non proprio accessibile, dovuto principalmente a questo innovativo fattore di forma.

Del resto, gli utenti che vogliono acquistare un foldable sono ben consapevoli che per un device del genere ci sarà bisogno di spendere cifre piuttosto importanti e, forse, è proprio questo che ancora frena i consumatori dall’abbracciare completamente una tecnologia del genere, che può essere considerata ancora piuttosto di nicchia.

A rendere un po’ più semplice l’acquisto ci pensa Amazon, dove è possibile fare degli ottimi affari sul meglio della tecnologia in commercio, come per il Samsung Galaxy Z Flip4 disponibile a un prezzo davvero molto interessante.

Samsung Galaxy Z Flip4 – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Z Flip4: scheda tecnica

Il display principale del Samsung Galaxy Z Flip4 è un Super AMOLED da 1,9 pollici, con risoluzione 260×512 pixel. Quello interno, invece, è un Dynamic AMOLED Infinity Flex che misura 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.640 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto da Samsung è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 12 MP (f/1,8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e uno ultra-grandangolare sempre da 12 MP (f/2,2). La fotocamera frontale è da 10 MP (f/2,4).

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le diverse opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 3.300 mAh con ricarica via cavo da 25 W e ricarica wireless da 10 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Samsung One UI 6.0.

Infine, questo smartphone è certificato IPX8 ed è, quindi, resistente all’acqua anche in caso di immersioni.

Samsung Galaxy Z Flip4: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è uno smartphone di fascia alta che promette grandi prestazioni e lo rende un’ottima soluzione sia per l’intrattenimento che per la produttività. In più questo innovativo design pieghevole conferisce al device un look accattivante e che sicuramente non passa inosservato.

Chiaramente per un prodotto del genere il prezzo non è proprio contenuto e per acquistare questo flip phone bisogna spendere ben 1.149 euro. Fortunatamente grazie alle offerte su Amazon il prezzo scende a 847,32 euro (-26%, -301,68 euro) e uno sconto molto interessante che potrebbe consentire agli utenti di avvicinarsi al mondo dei foldable un po’ più facilmente.

