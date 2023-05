Samsung, lo smart TV 43 pollici mai così conveniente: prezzo crollato

Sembra OLED ma non è. I continui sviluppi registrati nel corso degli ultimi anni sul fronte dei pannelli LCD LED ha consentito di raggiungere livelli di qualità insospettabili sino a non molto tempo fa. Così, anche se il livello di dettaglio e di contrasto degli OLED è ancora lontano, l’esperienza visiva offerta dai TV LED di ultima generazione è decisamente elevata.

Ne sono un esempio gli smart TV Samsung QLED, che sfruttano la tecnologia Quantum Dot per garantire una gamma di colori ampissima e contrasto paragonabile a quello di un televisore con pannello OLED. Apperecchi come quelli della serie Q60B sono così in grado di assicurare un’esperienza visiva che non teme paragoni, ma con un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo smart TV da 43 pollici è imperdibile: il prezzo non è mai stato così basso.

Samsung smart TV QLED 43 pollici con Alexa

Samsung smart TV QLED QE43Q60BAUXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sfruttando la tecnologia Quantum Dot e un pannello Dual LED, lo smart TV Samsung della Serie Q60B ti garantisce una visione senza paragoni dei tuoi programmi preferiti. Grazie alla gamma di colore ampliata, il TV mostra 1 miliardo di sfumature di colori, per immagini realistiche come non mai. Parte del merito va anche al processore Quantum 4K Lite, che analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale per ottimizzare le impostazioni indipendentemente dal programma che si sta guardando.

E se ciò non dovesse bastare, nessun problema: si potrà optare per una delle modalità di visione con impostazioni ottimizzate in base al programma che si sta guardando. O a come si vuole utilizzare il televisore: attivando, ad esempio, il Motion Xcelerator o il Super Ultrawide GameView si potrà giocare con titoli ad alta intensità senza paura di lag o interruzioni varie.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, l’apparecchio del produttore coreano ha ben poco da inviadiare a dispositivi ben più quotati (e costosi). La piattaforma Samsung TV Plus permette di accedere a migliaia di contenuti multimediali di ogni genere, mentre la piattaforma SmartThings permette di gestire direttamente dal TV decine di dispositivi per la smart home compatibili. A questo si unisce poi la compatibilità con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali, grazie alla quale si può gestire l’apparecchio con semplici comandi vocali.

Samsung, lo smart TV non è mai stato così conveniente: sconto e prezzo finale

Come detto inizialmente, lo smart TV del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte di oggi su Amazon. E non è difficile capire il perché. Il Samsung Serie Q60B da 43 pollici è infatti disponibile con uno sconto del 47%, che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Acquistandolo oggi, lo si paga solamente 423,00 euro, con un risparmio rispetto al listino di 350 euro.

