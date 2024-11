Samsung Music Frame: arriva la Wicked Edition dello speaker WiFi

Fonte foto: Samsung

Samsung e NBCUniversal hanno annunciato l’arrivo di Music Frame Wicked Edition, una versione dello speaker da muro dedicata al nuovo film Wicked, da oggi nelle sale cinematografiche.

Questa edizione speciale è tecnicamente identica a quella standard, ma include tre cartoline di Wicked e una cornice a tema. Music Frame, d’altronde, nasce proprio per unire musica e arredamento in un pezzo di design. Samsung si spinge un po’ più in la e definisce il Music Frame Wicked Edition come “un’opera d’arte“.

Samsung Music Frame: caratteristiche tecniche

Samsung Music Frame è uno speaker wireless da poggiare su un mobile, o da appendere al muro. E’ grande 35x36x14 centimetri e pesa 4,6 chilogrammi. Si collega alla sorgente audio tramite WiFi, Bluetooth 5.2, Spotify Connect, Chromecast o AirPlay o, eventualmente, tramite un ingresso ottico digitale.

Ha una configurazione 2.0 a tre vie, quindi dentro Music Frame ci sono 6 altoparlanti con una potenza totale di 120 watt. Lo speaker può essere collegato ad una Smart TV Samsung per entrare in un sistema Q-Synphony, quindi per suonare insieme agli altoparlanti della TV in modo sincronizzato.

Il sistema è compatibile con il Dolby Atmos, utile proprio in caso di connessione alla Smart TV.

Integrato nello speaker c’è anche un microfono, utile per ricevere i comandi vocali: Music Frame, infatti, è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa (ma stranamente non con Samsung Bixby).

Il termine “Frame” ci ricorda la Smart TV Samsung The Frame, alla quale questo Music Frame si avvicina moltissimo nel design, e il fatto che questo speaker è anche una cornice.

Ma non una cornice digitale, bensì una cornice tradizionale all’interno della quale inserire delle foto, delle cartoline o delle piccole stampe. Come quelle di Wicked, incluse in questa edizione speciale, dotata anche di una cornice specifica.

L’utente, in ogni caso, è libero di sostituire le cartoline di Wicked con altre di suo gradimento, di stamparne altre in autonomia o di affidarsi a servizi professionali, fornendo loro le dimensioni della cornice.

Samsung Music Frame Wicked Edition: quanto costa

Il prezzo di listino di Samsung Music Frame Wicked Edition è di 519 euro, ma di fatto il prodotto è già in vendita leggermente scontato a 499 euro sul sito ufficiale del produttore.

Al momento, invece, non c’è traccia del prodotto su Amazon dove, però, ci sono moltissimi venditori terzi che offrono la versione standard a molto meno del prezzo ufficiale.