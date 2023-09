Samsung, lo smart TV top costa meno della metà: prezzo imperdibile

Fonte foto: Amazon

Un’esperienza video paragonabile a quella degli OLED a una frazione del prezzo. Non si tratta di un miracolo o magia: il merito è della tecnologia Quantum Matrix di Samsung, che sfrutta miliardi di micro-LED per immagini e colori realistici come mai prima.

Tecnologia che possiamo vedere all’opera, ad esempio, negli smart TV della serie QN95: apparecchi di alta gamma, caratterizzati da una scheda tecnica di assoluto valore e da un rapporto qualità/prezzo davvero invidiabile. L’esperienza video e audio, infatti, è paragonabile a quello di un TV OLED, ma grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo pagherete un prezzo decisamente più basso.

Samsung smart TV Neo QLED QE65QN95BATXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non uno, ma ben due assi nella manica. Lo smart TV Samsung in offerta su Amazon può contare su due specifiche tecniche in grado di garantire una qualità video di altissimo livello. Stiamo parlando del già citato pannello Quantum Matrix con micro-LED e del processore a intelligenza artificiale Neo Quantum.

Il primo sfrutta la tecnologia Quantum Matrix, capace di controllare con grande precisione i miliardi di micro-LED che compongono il pannello per un’esperienza di visione senza compromessi. Il Quantum Matrix, in particolare, gestisce in maniera accurata la luce dei LED, garantendo così immagini luminose e colori iper-realistici.

Il secondo, invece, è in grado di utilizzare la potenza di calcolo di ben 20 reti neurali per ottimizzare in tempo reale il flusso dei fotogrammi e ottimizzare le immagini in base al programma che si sta guardando. In questo modo non dovremmo perdere tempo a cambiare i vari settaggi con la certezza di poter godere sempre della miglior esperienza visiva.

Discorso analogo anche per l’audio. Lo smart TV Samsung Neo QLED QN95 sfrutta diverse tecnologie (Dolby Atmos, Object Tracking Sound+, Q-Symphony) per un sonoro ottimizzato sia in base alla stanza nella quale il TV è posizionato sia in base al programma che si sta guardando.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il Samsung Neo QLED QN95 è capace di offrire il meglio della galassia del produttore sudcoreano. La piattaforma operativa mette a disposizione migliaia di app (dai servizi di streaming video e audio alle utility passando per i videogame) tra le quali scegliere, mentre le varie funzionalità consentono di utilizzare lo smart TV anche come hub per la casa smart. Grazie a SmartThings, infatti, potrai facilmente controllare e gestire tutti i dispositivi della smart home compatibili.

Samsung, lo smart TV top a tasso 0: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, l’apparecchio del produttore sudcoreano è senza ombra di dubbio una delle offerte più interessanti che troverete oggi su Amazon. E non è troppo difficile capire il perché. Il Samsung QLED Neo Serie QN95 da 60 pollici è disponibile con uno sconto del 51%, grazie al quale potrete risparmiare più di 1.000 euro. Lo smart TV può essere acquistato a 1.387,98 euro, con un risparmio rispetto al listino di 1.417 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di comprare lo smart TV QLED Samsung e pagarlo a rate a tasso 0, senza alcuna spesa supplementare (neanche quelle per la pratica istruttoria). Scegliendo questa modalità di pagamento, il Samsung Neo QLED diventa ancora più conveniente: lo paghi 115,67 euro al mese per dodici mesi. Un’offerta da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero.

