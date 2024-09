Samsung annuncia l'arrivo della One UI 6.1.1 con nuovi strumenti Galaxy AI per diversi nuovi dispositivi

Fonte foto: Samsung

Samsung ha annunciato l’imminente arrivo di un nuovo aggiornamento della One UI, pronta a passare alla versione 6.1.1 su diversi modelli della gamma Galaxy. L’aggiornamento in questione permetterà di accedere alle ultime funzioni Galaxy AI, già introdotte sui recenti Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, anche agli altri modelli di fascia alta della gamma Samsung che già hanno la possibilità di poter sfruttare l’intelligenza artificiale e i vari strumenti AI sviluppati da Samsung.

Samsung One UI 6.1.1: i nuovi dispositivi

La One UI 6.1.1 e le nuove funzioni Galaxy AI, introdotte con i Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, arrivano anche sulla gamma Galaxy S24 oltre che sui Galaxy S23 (compreso S23 FE), Z Fold 5, Z Flip 5 e sui tablet della famiglia Tab S9. Alcune funzioni Galaxy AI sono disponibili anche su modelli di fascia media selezionati della gamma Samsung.

Il rollout dell’aggiornamento che porterà la One UI 6.1.1 su molti più dispositivi Galaxy parte oggi, 9 settembre, in Nord American e in Europa (in Corea del Sud, invece, il rilascio è iniziato lo scorso 5 settembre). Nel corso delle prossime settimane, la nuova versione della One UI sarà disponibile in tutti i mercati in cui vengono distribuiti modelli Galaxy.

Le nuove funzioni Galaxy AI

Il pacchetto di strumenti Galaxy AI include diverse funzioni, con vari strumenti pensati per semplificare la comunicazione, superando le barriere linguistiche. Con Interprete, ad esempio, è possibile ora utilizzare la Modalità di ascolto e la tradizione unidirezionale, utile, ad esempio, per l’ascolto di una presentazione in un’altra lingua.

Con la funzione Compositore di Assistente Chat è possibile scrivere e-mail e post sui social media inserendo alcune parole chiave e scegliendo il tono e lo stile della comunicazione. La funzione Risposte Suggerite, per ora disponibile solo su Z Flip 6, arriverà anche sui Galaxy S24, permettendo agli utenti di poter accedere a risposte rapide ai messaggi direttamente dal proprio smartwatch (Galaxy Watch 7 o Ultra).

Per quanto riguarda la produttività, invece, c’è Assistente Note che permette di riassumere e tradurre le annotazioni. Con la nuova funzione di trascrizione, inoltre, è possibile creare appunti rapidi a partire da registrazioni vocali.

Ci sono anche altre funzioni da sfruttare come Traduzione in sovraimpressione PDF, Bozza su Immagine, che genera una selezione di opzioni di immagine per completare l’immagine originale, e Cerchia e Cerca con Google che ora include istruzioni passo-passo per la risoluzione di problemi matematici complessi. C’è anche la nuova funzione Sound Search.

Per la creazione di contenuti multimediali, invece, è possibile utilizzare Studio Ritratti, per creare ritratti in numerosi stili differenti, e Slow-mo istantaneo, che consente di rallentare un video, mantenendo inalterata la qualità dell’immagine.