One UI 7, quando arriva e quali sono gli smartphone Samsung compatibili

Fonte foto: Samsung

Dopo una lunga attesa, Samsung si prepara ad aggiornare i suoi smartphone Galaxy alla nuova One UI 7 basata su Android 15 e già disponibile sui nuovi Galaxy S25. L’azienda coreana ha, infatti, annunciato la data di rilascio del nuovo aggiornamento, destinato inizialmente solo a un numero limitato di dispositivi.

One UI 7: quando arriva

La nuova One UI 7 sarà disponibile a partire dal 7 aprile. Da questa data, infatti, i primi smartphone e tablet della gamma Galaxy inizieranno a ricevere il nuovo aggiornamento che porterà Android 15, la nuova UI e le nuove funzioni Galaxy AI.

Il primo gruppo di dispositivi a ricevere l’aggiornamento sarà composto dai Galaxy S24 (escluso S24 FE) e dai pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Successivamente, ma al momento non c’è ancora una data ufficiale, Samsung porterà la One UI 7 anche su altri prodotti.

L’update dovrebbe arrivare a breve anche sul Galaxy S24 FE, sui Galaxy S23, sui Z Fold 5 e Z Flip 5 oltre che su tutte le varianti della gamma Tab S10 e della gamma Tab S9. Successivamente si passerà alla gamma Galaxy A oltre che alle precedenti generazioni dei Galaxy S e Z.

Per il momento, Samsung ha confermato esclusivamente la data del 7 aprile per il suo programma di aggiornamento che dovrebbe completarsi nel giro di qualche mese. Ulteriori informazioni in tal senso potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Ricordiamo che Samsung garantirà un supporto software di lunga durata ai modelli più recenti della sua gamma. Per i top di gamma, infatti, sono previsti 7 major update mentre per gli smartphone della serie Galaxy A ci saranno 6 update del sistema operativo. Per i Galaxy S24 dello scorso anno, ad esempio, il passaggio alla One UI 7 è il primo aggiornamento dei sette previsti.

Le novità della One UI 7

La nuova One UI 7 si basa su Android 15, sfruttando, quindi, tutte le novità che caratterizzano la nuova versione del sistema operativo di Google. Si tratta, inoltre, di un importante aggiornamento anche per quanto riguarda la personalizzazione applicata ad Android da parte di Samsung.

L’azienda ha definito la nuova versione della One UI come una vera e propria “interfaccia progettata per l’AI“. L’intelligenza artificiale, infatti, sarà la vera protagonista, diventando sempre più centrale nel software che Samsung realizza per i suoi smartphone e i tablet.

I widget sono stati ridisegnati e la Home è stata semplificata. C’è anche la nuova Now Bar, che offrirà aggiornamenti in tempo reale all’utente, e non mancano i numerosi servizi AI, come AI Select, per ricevere consigli sulle cose da fare, e le varie applicazioni legate alla gestione dei testi (scrittura, riassunto etc.) e all’editing di immagini.