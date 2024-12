Samsung One UI 7 Beta, tutti gli smartphone esclusi dall'aggiornamento

Samsung ha lanciato la One UI 7 in versione Beta: il programma di test esclude quasi tutta la gamma Galaxy

Fonte foto: Samsung

Android 15 è già arrivato su diversi smartphone e non solo sui Pixel di Google. Nel frattempo, Samsung è in ritardo e non ha ancora avviato il rollout dell’aggiornamento stabile alla nuova versione di Android che porterà al debutto la One UI 7, l’interfaccia con cui la casa coreana personalizza i suoi dispositivi.

Samsung si è presa più tempo per ottimizzare al meglio il suo software, evitando di rilasciare un aggiornamento con un software ancora acerbo. Lo scorso anno, di questi periodi, Samsung aveva già rilasciato la One UI 6 (basata su Android 14) per oltre 20 Galaxy.

Da alcune settimane, inoltre, è partito un programma di beta test della One UI 7 (non disponibile per gli utenti italiani). Questo programma, però, esclude buona parte della gamma Samsung e si concentra esclusivamente su alcuni top di gamma.

Samsung One UI 7 Beta: solo per i Galaxy S24

Il programma di beta test della One UI 7, che ha da poco ricevuto la seconda versione, è disponibile esclusivamente per gli smartphone della serie Galaxy S24 e solo in alcuni Paesi (come Germania, India, Corea del Sud, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti).

Al momento, non ci sono piani di rilascio di un programma beta per altri modelli, come i Galaxy Z o anche gli ex top di gamma della serie Galaxy S23 (in foto). Anche i possessori di un Galaxy Tab S, come i recenti Tab S10 Plus e Ultra, non potranno accedere al programma di test.

Gli utenti che hanno un dispositivo compatibile (e si trovano in uno dei Paesi per cui è attivo il programma di beta test) possono provare in anteprima la One UI 7 iscrivendosi al programma tramite Samsung Members.

Samsung One UI 7 Beta: quando arriva

La versione stabile della One UI 7 non arriverà nel corso del 2024. Il rilascio del primo aggiornamento, infatti, è atteso per il primo trimestre del 2025, come chiarito anche da Samsung nel comunicato stampa con cui è stata ufficializzata la partenza del programma di beta test.

L’aggiornamento sarà rilasciato in modo graduale, a partire dai Galaxy S24. I primi dispositivi ad avere la One UI 7, però, dovrebbero essere i nuovi Galaxy S25. I nuovi top di gamma di Samsung saranno svelati nel corso del prossimo mese di gennaio, con le vendite che partiranno nei giorni successivi la presentazione.

Samsung garantirà 7 anni di supporto per i Galaxy S25, con altrettanti major update. I nuovi top di gamma arriveranno sul mercato con Android 15 e One UI 7 e riceveranno aggiornamenti fino ad Android 22 e fino al 2032.