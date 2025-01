Samsung svela la One UI 7: tante novità e AI sempre più protagonista

Fonte foto: Samsung

Samsung ha appena svelato la nuova gamma Galaxy S25 che, anche quest’anno, propone tre varianti (S25, S25 Plus e S25 Ultra), oltre ad una quasi certa variante “Edge“ di cui però ancora non ci sono informazioni ufficiali. Le novità in termini di design e specifiche tecniche sono limitate, con pochi elementi da segnalare oltre al passaggio, per tutta la gamma, al chip Snapdragon 8 Elite.

Il vero salto di qualità è rappresentato dal software. I nuovi smartphone avranno Android 15 con interfaccia utente One UI 7, che arriverà nei prossimi giorni anche sui Galaxy S24 e su molti altri smartphone Samsung, e dalle funzioni Galaxy AI. Le novità per il comparto software sono diverse.

Samsung One UI 7: le novità

La One UI 7 è già da tempo in fase di beta test, sulla gamma Galaxy S24. Alcune novità sono state annunciate con il lancio dei nuovi Galaxy S25 ma dovrebbero arrivare anche su altri modelli Galaxy (come gli stessi Galaxy S24 oppure i Galaxy Z di ultima generazione).

La nuova versione del software di Samsung introduce un restyling per vari elementi della UI, con nuove icone per le app Samsung, una nuova tendina delle notifiche e anche nuovi widget oltre alla scelta di introdurre lo scorrimento verticale per l’elenco delle app installate di default.

Le novità principali della One UI 7 riguardano l’AI generativa e sono state svelate, nel dettaglio, a margine della presentazione dei nuovi Galaxy S25 che avranno il compito di portare al debutto sul mercato queste nuove funzioni.

Grazie alla One UI 7, secondo Samsung, la serie S25 “diventa un vero compagno quotidiano in grado di comprendere il contesto delle esigenze e preferenze dell’utente, offrendo esperienze AI personalizzate e garantendo la privacy in ogni momento“.

Tra le novità c’è una versione migliorata di Cerchia e Cerca di Google, funzione già introdotta nei mesi scorsi e ora arricchita da nuove capacità come la possibilità di riconoscere rapidamente i numeri di telefono, le mail e le URL. C’è poi la possibilità di attivare rapidamente Gemini, che può essere richiamato direttamente dal tasto laterale dei Galaxy S25.

Gemini può effettuare azioni trasversali, coinvolgendo più app. Ad esempio, è possibile richiedere all’assistente di recuperare alcune informazioni online e di salvarle in un’altra app. Ci sono poi funzioni AI come la trascrizione e il riepilogo delle chiamate a cui si affiancano gli strumenti Assistente alla scrittura e Assistente al disegno.

La One UI 7 integra anche Now Brief, una funzione che offre suggerimenti personalizzati all’utente. Samsung ha evidenziato anche l’introduzione di nuovi strumenti di sicurezza, con la crittografia post-quantistica per la protezione dei dati personali che sarà integrata per i Galaxy S25.

Samsung One UI 7: quando arriva

La nuova One UI 7 sarà proposta nativamente sui Galaxy S25 mentre arriverà come aggiornamento, in parallelo all’arrivo di Android 15, per gli altri smartphone e tablet della gamma Galaxy. Il rollout partirà nel corso delle prossime settimane e coinvolgerà, inizialmente, i Galaxy S24 e i Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6. Successivamente, anche altri dispositivi riceveranno l’aggiornamento.