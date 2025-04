Fonte foto: Samsung

I nuovi Samsung Galaxy S25 sono disponibili da pochi mesi ed è già tempo di iniziare a parlare dei prossimi Galaxy S26, in arrivo a inizio 2026. La nuova gamma di flagship della casa coreana avrà il compito di raccogliere l’eredità dei modelli attualmente sul mercato, che hanno convinto sia la critica di settore che il pubblico, come confermano i primi report sulle vendite.

Per il prossimo anno, Samsung sembra intenzionata ad adottare una nuova strategia rispetto a quanto fatto con gli S25 (ricordiamo che è in arrivo anche il nuovo Galaxy S25 Edge). I nuovi Galaxy S26, infatti, dovrebbero tornare a utilizzare un chip Exynos e, in particolare, dovrebbero ricorrere all’Exynos 2600, futuro flagship della gamma di SoC di Samsung. La notizia è stata anticipata dal leaker Jukanlosreve.

Il tema è, naturalmente, molto delicato visto che, negli ultimi anni, i chip Snapdragon di Qualcomm si sono dimostrati nettamente superiori agli Exynos tanto da spingere Samsung a utilizzare esclusivamente gli Snapdragon sia per i Galaxy S23 che per i Galaxy S25.

Come sarà il nuovo Exynos 2600

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo Exynos 2600 sarà il primo chip realizzato con processo produttivo a 2 nm (direttamente dalle fonderie di Samsung) ad arrivare sul mercato degli smartphone. Da quel che sappiamo, il nuovo processo produttivo a 2 nm dovrebbe garantire un’efficienza maggiore del 15-25% rispetto ai 3 nm.

In ogni caso, è ancora presto per avere un’idea precisa in merito a quelle che saranno le reali potenzialità del nuovo chip. Samsung, comunque, sembra credere nel suo nuovo progetto ed è pronta a portare l’Exynos 2600 sui nuovi Galaxy S26. Questa scelta, come già avvenuto in passato, potrebbe riguardare solo alcuni mercati (in particolare l’Europa).

Il top di gamma con Snapdragon

La scelta di puntare su un nuovo chip Exynos è destinata a far discutere ma, in ogni caso, non riguarderà tutta la gamma S26. Samsung, infatti, dovrebbe continuare a scegliere Qualcomm per il suo Galaxy S26 Ultra ovvero il top di gamma della sua linea di smartphone. Il nuovo modello dovrebbe presentare lo Snapdragon 8 Elite Gen 2 in una variante “for Galaxy”.

Ricordiamo che negli ultimi tre anni, a partire da 23 Ultra, Samsung ha scelto Qualcomm e i suoi chip Snapdragon per il modello Ultra. Questa scelta si è rivelata vincente e ha permesso ai modelli di questa serie di rafforzare la posizione di Samsung nel segmento di mercato dei top di gamma.

Il nuovo Exynos 2600, quindi, potrebbe essere proposto esclusivamente sul compatto Galaxy S26 oltre che sul Galaxy S26 Plus. Per la variante Ultra si continuerà a puntare sulla partnership, sempre più solida, con Qualcomm.