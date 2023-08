Fonte foto: Samsung

Samsung rafforza il suo ruolo nel settore dei monitor di fascia alta presentando il nuovo Odyssey Neo G9 da 57″: si tratta del primo monitor da gaming Dual 4K al mondo. Il modello va a occupare la fascia alta dell’offerta di monitor di Samsung, proponendo una soluzione completamente inedita per il settore.

Il debutto del monitor è avvenuto in occasione della Gamescom 2023, fiera dedicata al mondo del gaming, in corso a Colonia, in Germania, fino al prossimo 27 di agosto. In occasione della fiera, Samsung ha presentato anche il nuovo Odyssey Ark 55″, versione rinnovata del monitor da gaming con pannello curvo da 55 pollici di Samsung.

Samsung Odyssey Neo G9: caratteristiche tecniche

Il nuovo Odyssey Neo G9 è il primo monitor Dual 4K ad arrivare sul mercato. Appena svelato da Samsung, questo monitor è dotato di un display da 57 pollici, con una curvatura 1000R. Il monitor ha la stessa superficie di due monitor 4K da 32 pollici, in formato 16:9, uniti in un unico display. La risoluzione del pannello è pari a 7,680 x 2,160 pixel.

Il pannello è dotato di tecnologia Quantum Matrix con illuminazione Quantum Mini LED. Si tratta di una combinazione in grado di garantire prestazioni eccellenti. La luminosità massima è di 1.000 nit mentre il contrasto è di 1.000.000:1 e c’è anche la certificazione VESA Display HDR 1000.

Il nuovo Odyssey Neo G9 è dotato di un refresh rate massimo di 240 Hz e di un tempo di risposta di appena 1 ms. C’è il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium Pro. Tra le specifiche del monitor di Samsung c’è anche una DisplayPort 2.1, certificata VESA DP 2.1 e in grado di gestire risoluzioni superiori a 8K.

La dotazione include anche una HDMI 2.1 oltre a un hub USB. Molto interessante anche la funzione che consente di collegare due sorgenti in contemporanea, affiancandole utilizzando le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture, per sfruttare al massimo l’enorme superficie del monitor.

C’è anche la funzione Auto Source Switch+ che consente al monitor di connettersi in modo istantaneo a nuovi dispositivi, senza che l’utente debba selezionare la sorgente di ingresso del video. Nella parte posteriore è presente un sistema di illuminazione LED RGB, con tecnologia CoreSync che permette di adattare l’illuminazione alle immagini riprodotte sullo schermo. Si tratta di una soluzione pensata per garantire un’illuminazione ambientale sempre ottimale e adatta ai contenuti mostrati dal monitor.

Samsung Odyssey Neo G9: prezzo e uscita

Il nuovo Samsung Odyssey Neo G9 è già disponibile in preordine, per il momento esclusivamente tramite il sito ufficiale della casa coreana. Il prezzo di lancio per il mercato italiano è di 2.499 euro (con possibilità di finanziamento in 40 mesi). A disposizione degli utenti c’è una sola versione, con scocca posteriore bianca, del nuovo monitor Dual 4K di casa Samsung.