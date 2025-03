Samsung, risolto il blocco delle soundbar. Ecco cosa fare

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Solo qualche giorno fa, molti utenti hanno segnalato dei problemi con le loro soundbar Samsung che, a dopo un aggiornamento firmware, hanno improvvisamente smesso di funzionare. I malfunzionamenti hanno interessato diversi modelli del 2024 (tra cui anche alcuni top di gamma) che subito dopo aver ricevuto l’update sono andati in blocco, rendendone impossibile l’utilizzo.

Il problema è stato segnalato in più paesi e, naturalmente, ha suscitato un malcontento generale con decine e decine di post in rete che hanno attirato l’attenzione di Samsung, spingendo l’azienda a intervenire prontamente.

Cosa è successo alle soundbar Samsung

Stando alle prime dichiarazioni di Samsung, il problema sarebbe dovuto all’aggiornamento 1020.7, installato automaticamente su molte soundbar, che ha provocato un blocco totale dei dispositivi, impedendo qualsiasi interazione. Le prime informazioni in rete hanno subito fatto pensare a un “brick” dei device in questione, un’ipotesi che, alla fine, è stata confermata anche dall’azienda sudcoreana e che ha reso inutilizzabili diversi prodotti, inclusi i modelli HW-Q990D, HW-Q800D e HW-S801D.

Stando alle prime analisi effettuate, l’errore dovrebbe essere legato al metodo di installazione dell’aggiornamento e non al pacchetto di update stesso. I dispositivi che hanno ricevuto il firmware tramite aggiornamento OTA (Over-The-Air), infatti, sono quelli più colpiti, mentre tutti coloro che hanno provveduto all’installazione manualmente tramite USB sembrano non aver riscontrato alcun problema.

Per chi non ha ancora provveduto ad installare il nuovo firmware, dunque, Samsung consiglia di disattivare gli aggiornamenti automatici fino a quando non verrà rilasciata una soluzione definitiva e, naturalmente, di provvedere all’update manuale seguendo l’apposita procedura.

Cosa succederà alle soundbar “brickate”?

Dopo le moltissime segnalazioni in rete, Samsung si è attivata prontamente per cercare di dare ai suoi clienti una spiegazione plausibile per questo increscioso inconveniente, tuttavia, sin dalle prime ore il servizio clienti del colosso sudcoreano non è stato in grado di fornire soluzioni concrete, limitandosi a reindirizzare gli utenti al reparto garanzia.

Al contempo, molti consumatori hanno provato a risolvere la cosa da soli ma sin da subito è stato evidente che né il ripristino delle impostazioni di fabbrica né il riavvio manuale sono stati in grado di riportare in vita il dispositivo che continuava a non essere rilevato in alcun modo dal televisore in uso.

Dopo qualche giorno e migliaia di commenti su Reddit, Samsung ha riconosciuto il problema e tramite Jim Kiczek, responsabile audio di Samsung Electronics America, ha confermato il bug e annunciando oltretutto che l’azienda offrirà riparazioni gratuite, indipendentemente dallo stato della garanzia.

Una mossa saggia quella del colosso sudcoreano perché il rilascio di un firmware difettoso rappresenta un problema significativo, soprattutto perché il bug ha compito principalmente il segmento premium di queste soundbar.

Al momento, comunque, l’azienda sta ancora cercando una soluzione anche se i clienti possono già richiedere assistenza gratuita per riparare i dispositivi bloccati.