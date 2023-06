Samsung, il TV 43 pollici a prezzo incredibile: da comprare ora

La tecnologia Quantum Dot gli permette di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori, per immagini realistiche come non mai. Prezzo crolla al minimo storico.

Non solo OLED. Anche se i TV con pannello a diodi organici garantisce (a oggi) la miglior esperienza visiva, moltissime altre tecnologie sono oggi in grado di garantire un livello di accuratezza e realismo quanto meno paragonabili a quelle dell’OLED. E a un prezzo decisamente più basso e accessibile.

Sfruttando la tecnologia QLED, lo smart TV Samsung Serie Q60-X è in grado di offrire un’esperienza visiva che ha ben poco da invidiare ad apparecchi più quotati e costosi. Anche se paragonato con TV con pannello OLED. Il televisore Samsung in offerta su Amazon garantisce infatti colori vividi e realistici, con oltre un miliardo di sfumature di colori mostrate da un pannello molto più che eccellente. Il tutto a un prezzo decisamente interessante: il rapporto qualità/prezzo del Samsung Serie Q60-X è oggi tra i migliori in assoluto.

Samsung Serie Q60-X scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come ampiamente accennato, l’asso nella manica dello smart TV Samsung in offerta su Amazon è il pannello QLED, capace di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colori. Merito della tecnologia Quantum Dot, che garantisce il 100% del volume di colori per immagini realistiche come non mai. I dettagli e il contrasto sono infatti accentuati, così da garantire un’esperienza visiva che non teme confronti.

Discorso analogo anche per l’audio. Tecnologie come l’Object Tracking Sound Lite e l’Adaptive Sound permettono di sperimentare un sonoro tridimensionale e adattivo, per un’esperienza d’ascolto paragonabile a quella di una sala cinematografica. L’Adaptive Sound, in particolare, analizza in tempo reale il flusso audio per ottimizzare le impostazioni in base al programma che si sta guardando.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, lo smart TV Samsung Serie Q60-X ha ben poco da invidiare anche ad apparecchi ben più costosi. La piattaforma Smart Hub ti permette di accedere facilmente e velocemente a contenuti multimediali di ogni genere, mentre la compatibilità con i maggiori assistenti vocali – Alexa e Google Assistente in testa – consente di controllarne le funzionalità con semplici comandi vocali. E con la piattaforma SmartThings potrai gestire anche i dispositivi della smart home compatibili.

Samsung, lo smart TV da 43 pollici mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Un apparecchio valido e versatile, acquistabile oggi con un’offerta capace di renderlo un vero e proprio best buy del settore. Il Samsung serie Q60-X da 43 pollici è infatti disponibile con uno sconto del 34% sul listino, con il prezzo che scende al punto più basso di sempre su Amazon. Lo smart TV in offerta su Amazon costa 446,00 euro, contro 722,99 euro del prezzo consigliato dal produttore sudcoreano: il risparmio è di ben 280 euro. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire troppo a cuor leggero.

