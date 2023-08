Smart TV Samsung, prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung

Una delle tecnologie più avanzate per gli smart TV, ora a un prezzo veramente unico. Stiamo parlando del televisore Samsung Neo QLED 8K da 65", uno dei modelli più avanzati disponibili sul mercato e che oggi è finalmente disponibile con uno sconto mai visto prima. E non stiamo esagerando: basta vedere i numeri. Lo sconto che troviamo oggi su Amazon, infatti, è di ben il 67% e fa letteralmente crollare il prezzo. Il risparmio totale sfiora i 4000€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando direttamente il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Come si può intuire dal nome, il televisore è dotato di un pannello con risoluzione 8K, la più elevata tra quelle che troviamo in commercio per un utilizzo casalingo. Sebbene il numero di contenuti disponibili per questa risoluzione sia ancora piuttosto basso, la differenza rispetto a un normale smart TV 4K è evidente. Il merito è anche del processore Samsung che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere ogni singolo contenuto unico. Oltre alla qualità delle immagini, troviamo tutte le funzionalità presenti solitamente in uno smart TV Samsung, a partire da un sistema operativo che supporta tutte le principali app. Se volete fare un salto nel futuro, questo è lo smart TV che dovete acquistare oggi.

Smart TV Samsung Neo QLED 8K: le caratteristiche

Un televisore con pochi eguali sul mercato. E non può essere altrimenti: quanti sono gli smart TV che possono fregiarsi di uno schermo con risoluzione 8K? Pochi, almeno quelli che possono essere acquistati da un numero elevato di persone. E il Samsung Neo QLED 8K rientra tra questi, grazie soprattutto all’offerta eccezionale che troviamo oggi su Amazon.

Partiamo dallo schermo. Lo smart TV Samsung è dotato di un pannello da 65" con risoluzione 8K e tecnologia Quantum HDR 64x: la resa cromatica è più accurata e ricca e il contrasto è profondo con dettagli nitidissimi. A questo si aggiunge il Quantum Matrix Technology Pro che si basa su una tecnologia evoluta per il controllo della retroilluminazione che calibra al meglio ogni singolo elemento del TV. La qualità elevatissima dei contenuti è assicurata anche dal processore Neo Quantum 8K che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare ogni singoli contenuto e assicurare la miglior qualità possibile. Grazie all’upscaling e al machine learning, anche i contenuti che nativamente non sono in 8K lo diventano. Oltre alla qualità elevata delle immagini, lo smart TV assicura un audio da cinema grazie alla tecnologia SpaceFit Sound che adatta i suoni allo spazio circostante.

Come tutti gli smart TV Samsung, anche su questo modello troviamo il sistema operativo Tizen, una vera sicurezza quando si tratta di televisori. C’è il massimo supporto a qualsiasi piattaforma di video streaming, a partire da Amazon Prime Video fino ad arrivare a Netflix e DAZN (fondamentale ora che sta per ricominciare il campionato di Serie A). Presente anche la piattaforma Samsung TV Plus che offre l’accesso gratuito a un numero elevatissimo di contenuti.

Oltre a tutto questo, il TV è anche molto versatile. Dispone di una modalità ad hoc per i videogiocatori, con risoluzione 4K a 120Hz al secondo per la massima fluidità. La puoi utilizzare anche in ufficio per fare videochiamate di lavoro grazie al supporto a Google Duo. Insomma, un televisore con pochi eguali sul mercato.

Smart TV Samsung Neo QLED 8K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non esageriamo nel dire che il prezzo è letteralmente crollato. Oggi troviamo questo smart TV Samsung 8K a un prezzo di 1898€ con uno sconto di ben il 67%. Si tratta del minimo storico su Amazon e del miglior prezzo web: risparmiate quasi 4000€ rispetto a quello di listino. E non finisce qui: il sito di e-commerce permette anche di pagare lo smart TV in 12 rate da 158,17€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita avviene direttamente a casa. Avete anche 30 giorni per decidere se effettuare il reso gratuito. Il prezzo è elevato, ma l’offerta è veramente speciale per uno smart TV che potete utilizzare per tantissimi anni e che viene dal futuro.

