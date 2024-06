Samsung, gli smart TV top a prezzo mai visto: oggi li paghi pochissimo

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Esperienza visiva di altissimo livello a una frazione del prezzo degli OLED. Questa, in estrema sintesi, la missione a cui sembrano essere destinati gli smart TV Samsung della serie CU7170.

Caratterizzati da una scheda tecnica di assoluto valore, garantiscono una esperienza audio e video immersiva e coinvolgente. Merito delle tante tecnologie esclusive Samsung, capaci di garantire immagini nitide indipendentemente da ciò che si sta guardando e un audio tridimensionale di altissimo livello. Il tutto a un prezzo eccezionale: l’offerta top garantita da Amazon su diversi modelli fa risparmiare centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano.

Samsung TV Crystal Serie CU7170 43 pollici

Samsung TV Crystal Serie CU7170 50 pollici

Samsung TV Crystal Serie CU7170 75 pollici

Smart TV Samsung al minimo storico: sconto e prezzo finale

L’offerta di oggi sugli smart TV Samsung della Serie CU7170 è di quelle che non si ripetono troppo spesso. Gli sconti garantiti da Amazon fanno scendere il prezzo al punto più basso di sempre e permettono di risparmiare centinaia di euro rispetto ai prezzi consigliati dallo stesso produttore sudcoreano.

Il modello da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 27% e costa 329,00 euro contro i 449,99 euro del listino. Comrpandolo adesso si risparmiano 120 euro.

Il modello da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 37% e costa 377,00 euro contro i 599,00 euro del prezzo consigliato. Acquistandolo ora il risparmio garantitp è di ben 220 euro.

Il modello da 75 pollici è scontato del 28% con il prezzo che scende da 1.069,99 euro a 769,00 euro del listino. I conti sono semplici: il risparmio è di 300 euro esatti.

Samsung TV Crystal SErie CU7170 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli smart TV Samsung Serie CU7170 sfruttano le migliori tecnologie disponibili sul fronte dei pannelli OLED per garantire immagini luminose e dettagliate come mai prima d’ora.

Grazie all’esclusiva tecnologia PurColor, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon è in grado di garantire vivide e realistiche, per un’esperienza visiva immersiva. In questo scenario, il processore a intelligenza artificiale messo a punto dai tecnici sudcoreani gioca un ruolo di primissimo piano, analizzando il flusso di fotogrammi in diretta e migliorando la resa visiva di ogni immagine, indipendentemente dal programma che si sta guardando.

Discorso analogo anche per l’esperienza d’ascolto. Sfruttando tecnologie come Adaptive Sound e OTS Lite, lo smart TV Samsung garantisce un audio sorround 3D che ti catapulterà ogni volta al centro dell’azione.

La piattaforma operativa Smart Hub permette di accedere velocemente a migliaia di contenuti multimediali di ogni genere e, allo stesso tempo, espande le funzionalità del TV ben oltre la semplice visione di programmi, film e serie TV. Sarà possibile utilizzare il TV come schermo primario o secondario durante il lavoro, così da mostrare presentazioni e video in alta definizione e su un display decisamente ampio.

