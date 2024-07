Samsung, lo smart TV top a prezzo mini: è l'offerta del giorno

Fonte foto: Amazon

Un apparecchio di altissima qualità che, nonostante un pannello LED, garantisce una esperienza visiva caratterizzata da colori vividi e realistici come quelli di uno smart TV OLED. Il TV Samsung Serie D8570 saprà soddisfare ogni tua esigenza televisiva – vedere serie TV e film, giocare con console di ultima generazione e addirittura fare videochiamate – offrendo costantemente un’esperienza di visione e di ascolto che non teme paragoni.

Lo smart TV del produttore sudcoreano garantisce un’esperienza video di altissimo livello a un prezzo incredibilmente basso. Merito di un prezzo di listino non elevatissimo e di un’offerta garantita da Amazon grazie alla quale risparmi 250 euro. Una promozione incredibile grazie alla quale porterai a casa uno dei migliori smart TV in commercio a un prezzo irrisorio.

Un apparecchio completo e versatile disponibile a un prezzo senza precedenti. Il Samsung Serie D8570 da 50 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto top che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre: non lo troverai a un prezzo più basso su tutto il web.

Lo smart TV del produttore sudcoreano è disponibile con uno sconto del 32% con il prezzo che scende a poco più di 500 euro. Acquistandolo adesso risparmi oltre 200 euro: il prezzo di listino suggerito dalla stessa Samsung è infatti di 749,00 euro.

Samsung smart TV Serie D8570 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Sfruttando un pannello LED di altissima qualità e tecnologie esclusive di ultimissima generazione, lo smart TV del produttore sudcoreano oggi in offerta su Amazon garantisce un’esperienza visiva di assoluta qualità. Grazie al Dynamic Crystal Color, al Contrast Enhancer e all’upscaling 4K, ogni contenuto si vedrà in maniera migliore, con una perfezione che si avvicina sempre più a quella garantita dagli smart TV OLED.

In questo scenario, il processore Crystal 4K gioca un ruolo di primissimo piano per garantire un’esperienza visiva ottimale. Il processore si occupa di analizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi e ottimizzarli indipendentemente dal programma che si sta guardando. In questo modo avrai la certezza di guardare il tutto con la miglior qualità possibile.

Discorso analogo per l’audio. Con tecnologie come l’OTS Lite (acronimo di Object Tracking Sound) e l’Adaptive Sound, lo smart TV è in grado di riprodurre audio tridimensionale e spaziale di livello cinematografico. In questo modo sarà come essere sempre nel bel mezzo dell’azione.

La piattaforma operativa Samsung, infine, dà accesso a decine di migliaia di applicativi di ogni genere – non solo le "solite" piattaforme streaming – grazie alle quali potrai sfruttare il TV anche per lo smart working.

