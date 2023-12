Samsung, se compri questo smart TV te ne regalano un altro: ecco l'offerta

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Anche Amazon e Samsung sono in vena di regali natalizi. E lo fanno con una promo incredibile che trovi sul sito di e-commerce e che dura solamente pochissimi giorni. Di che cosa si tratta? Molto semplice. Acquistando lo smart TV Samsung Neo QLED da 50 pollici (edizione 2023) puoi ricevere in regalo lo smart TV Samsung The Frame da 32 pollici dal valore di quasi 500 euro. Ma l’offerta non finisce qui. Infatti il televisore Samsung Neo QLED da 50 pollici è anche disponibile in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Insomma, un’offerta con i fiocchi da non farsi scappare.

Sui due televisori c’è poco da dire. Si tratta di alcuni dei modelli Samsung più avanzati tra quelli disponibili sul mercato. Il Samsung Neo QLED da 50 pollici è dotato di un processore di ultima generazione in grado di migliorare qualsiasi immagine e qualsiasi contenuto. Design slim e integra anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant per il controllo da remoto. Lo smart TV The Frame, invece, è unico nel suo genere. Si tratta di un televisore in grado di trasformarsi in un’opera d’arte quando è spento. Puoi scegliere tra decine di dipinti diversi trasformando il tuo salotto in una pinacoteca.

Amazon, come funziona la promo Samsung per ricevere lo smart TV in regalo

Per ancora pochissimi giorni puoi approfittare di questa promo straordinaria disponibile su Amazon sugli smart TV Samsung. Andiamo con ordine e vediamola nel dettaglio. Per usufruire dell’offerta bisogna acquistare lo smart TV Samsung Neo QLED 4K da 50 pollici disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 999 euro. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo grazie allo sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando la finanziaria Cofidis. La disponibilità è immediata e la consegna è assicurata entro Natale. Ma devi fare in fretta perché le scorte stanno per terminare: ne sono rimasti meno di dieci. Inoltre, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Come detto, la promo non finisce qui. Infatti, acquistando questo televisore si può richiedere di ricevere gratuitamente lo smart TV Samsung The Frame da 32 pollici con Teak inclusa. Il valore commerciale si aggira sui 500 euro. Per farlo bisogna accedere alla pagina della promo sul sito del produttore sud-coreano e registrare l’acquisto. Il procedimento è spiegato accuratamente sulla pagina prodotto Amazon. Insomma, un’offerta che ti permette di risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di due ottimi televisori smart Samsung.

Smart TV Samsung QLED 4K da 50 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV Samsung QLED ha una grandezza di ben 50 pollici e lo schermo è basato sulla tecnologia Neo QLED con risoluzione 4K, il che, abbinato al Processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale, rende le immagini vivide e reali. Fondamentale poi la funzione Quantum Matrix, che produce una qualità di immagine elevata per una luce super accurata con dettagli limpidissimi. Così come la funzione Real Depth Enhancer, per offrire un ulteriore livello di profondità. Lo schermo è anche dotato di pellicola anti-riflesso così eventuali luci accese o finestre aperte non infastidiranno la visione della tv.

Ma non solo immagine. La smart tv Samsung in offerta eccelle anche per l’audio: è dotata infatti del sistema Dolby Atmos, costituito dal posizionamento di speaker su quattro lati e sul retro del televisore per un’esperienza sonora multidimensionale e completamente immersiva. Per i gamer, la buona notizia è che il televisore è dotato di Gaming Hub per accedere ai giochi in modo facile e veloce. Infine, hai l’opportunità di controllare tutti i dispositivi smart che hai in casa direttamente dalla tv grazie alla Funzionalità SmartThings.

Per quanto riguarda il sistema operativo, trovi Tizen, uno dei migliori per quanto riguarda i televisori smart. Supporta qualsiasi piattaforma di streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube e molto altro.

