Smart TV Samsung a prezzo impossibile: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Non solo OLED. Nel caso siate appassionati di film e serie TV e siete alla ricerca di apparecchi in grado di garantire un’elevata qualità video, con immagini e colori realistici come non mai, il mercato vi offre diverse alternative, anche molto più economiche.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il Samsung Neo QLED da 65 pollici garantisce una qualità video paragonabile a quella dei TV OLED, ma a un prezzo decisamente inferiore. Merito di un pannell QLED avanzato e un processore in grado di sfruttare algoritmi di intelligenza artificiale per garantire la miglior esperienza video e audio con ogni programma. E grazie alla promozione top su Amazon, oggi è doppiamente conveniente acquistarlo: prezzo crollato e pagamento a rate senza interessi.

Samsung TV Neo QLED da 65 pollici

Samsung QE65QN85BATXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Immagini con qualità e realismo paragonabili a quelle di un TV con pannello OLED grazie alla tecnologia Quantum Matrix. È questo il "trucchetto" che il Samsung Neo QLED sfrutta per garantire un’esperienza visiva senza timore di paragoni. Il pannello QLED montato dallo smart TV in offerta su Amazon è composto da milioni di Quantum Mini LED controllati con grande precisione per contrasti ultra-nitidi e immagini più realistiche che mai.

A questo si unisce, poi, il processore Neo Quantum 4K, che sfrutta avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e Deep Learning per ottimizzare le immagini e garantire così la miglior esperienza possibile. Il processore analizza il flusso dei fotogrammi in tempo reale e li elabora per ottimizzarne le impostazioni in base a ciò che si sta guardando. In questo modo avrai la certezza di guardare film, serie TV, eventi sportivi e qualunque altro programma con il massimo della qualità.

Discorso analogo anche per l’audio. Sfruttando tecnologie come il Dolby Atmos e l’Object Tracking Sound+ potrai vivere un’esperienza d’ascolto immersiva, con l’audio che segue il movimento degli oggetti sullo schermo: sarà come essere sempre al centro dell’azione, con il sonoro che arriva da tutte le direzioni.

La piattaforma Samsung Smart Hub, poi, ti permette di sfruttare a pieno tutte le varie funzionalità smart che lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici ti riserva. Potrai accedere a migliaia e migliaia di contenuti multimediali di ogni tipo e utilizzare lo smart TV per videochiamate o per controllare i dispositivi della casa smart compatibili. E grazie alla compatibilità con Alexa e Assistente Google, potrai gestire il tutto con semplici comandi vocali.

Smart TV a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Per chi decide di acquistare oggi lo smart TV del produttore sudcoreano, infatti, la convenienza è doppia. A uno sconto a dir poco incredibile, infatti, si aggiunge la possibilità di pagare a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Il Samsung TV Neo QLED da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Acquistandolo oggi lo si paga 1.200 euro, con un risparmio di quasi 1.300 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano (1.299 euro per la precisione).

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento rateale a tasso 0 di Amazon. È sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima del check-out per pagare lo smart TV Samsung in offerta su Amazon 240 euro al mese per cinque mesi.

Samsung TV Neo QLED da 65 pollici