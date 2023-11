Samsung, questo è lo smart TV da comprare subito: lo sconto è pazzesco

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Il mercato degli smart TV, come quello della telefonia, negli ultimi anni si è abbastanza standardizzato. Poche le novità eclatanti e veramente rivoluzionarie. Una di queste è il lancio dei primi televisori con schermi con una risoluzione 8K. Si tratta di TV che "anticipano" il futuro: i contenuti nativi con una risoluzione così elevata sono ancora molto pochi e bisogna far affidamento alla potenza del processore e dell’upscaling per godere a pieno delle potenzialità del televisore. E quei pochi televisori disponibili hanno solitamente dei prezzi esageratamente elevati. Ma non oggi.

Su Amazon, infatti, è disponibile lo smart TV Samsung Neo QLED QN900B in offerta con uno sconto del 65% che permette un risparmio mai visto prima: ben 3700€. E non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate e acquistando oggi il TV ricevi in regalo una soundbar Samsung top di gamma. Cosa chiedere di più? Approfittane immediatamente, con l’inizio del Black Friday di Amazon (previsto per le 00:00 di venerdì 17 novembre) potrebbe terminare molto presto.

Smart TV Samsung 8k

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV Samsung Neo QLED QN900B: prezzo, offerta e sconto

Un prezzo e uno sconto mai visto prima per questo super televisore Samsung. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 1999€, con uno sconto del 65% rispetto a quello di listino. Il risparmio è eccezionale ed è pari a 3700€. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La promo non finisce qui: acquistando il TV oggi hai la possibilità di ricevere gratuitamente una soundbar Samsung top di gamma dal valore di centinaia di euro (per capire come approfittare di questa promo leggete il regolamento presente nella pagina prodotto Amazon). La consegna avviene in pochissimi giorni e hai anche la possibilità di scegliere il ritiro gratuito del vecchio TV. Con un piccolissimo sovrapprezzo Amazon offre anche il servizio di disimballaggio e di installazione a muro.

Come per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi provarlo con tutta calma e decidere eventualmente di rimandarlo indietro tra più di due mesi.

Smart TV Samsung 8k

Smart TV Samsung Neo QLED QN900B: la scheda tecnica

Non è un televisore come tutti gli altri, e non vuole esserlo. Questo Samsung Neo QLED QN900B è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Il segreto dello smart TV è tutto nello schermo e nel processore.

Partiamo dal primo componente, quello più grande e importante. L’apparecchio è dotato di un pannello con tecnologia Mini LED da 65" con risoluzione 8K che punta tutto sulle reti neurali e sull’intelligenza artificiale. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix Technology Pro, i dettagli delle scene più luminose e di quelle più buie hanno dei contrasti unici. Il tutto viene enfatizzato dalla potenza del processore Neural Quantum 8K con AI Upscaling che migliora la qualità di qualsiasi contenuto che nativamente non è in 8K. Lo schermo si prende anche cura dei tuoi occhi: la modalità EyeComfort regola automaticamente la luminosità per non affaticare troppo la vista. Per gli amanti dell’audio, invece, c’è il supporto al Dolby Atmos per un suono surround che avvolge tutta la stanza e ti sembrerà di stare in un cinema.

Uno smart TV non può definirsi tale senza un sistema di intrattenimento di altissimo livello. Grazie alla presenza del sistema operativo Tizen e del nuovo Samsung Smart Hub hai a disposizione tutte le più importanti piattaforme per il video streaming, a partire da Amazon Prime Video fino ad arrivare a Netflix, DAZN, YouTube e Disney+. Lo Smart Hub ti suggerisce anche cosa vedere in base ai tuoi gusti e a quello che preferisci. Con il sistema SmartThings TV, invece, puoi gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa seduto comodamente sul divano. Per gli appassionati dei videogame, invece, c’è il Gaming Hub, una piattaforma per accedere velocemente ai titoli Xbox e agli altri servizi di cloud gaming.

Smart TV Samsung 8k