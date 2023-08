Samsung, lo smart TV 50 pollici mai così conveniente: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Da anni, il marchio Samsung è sinonimo di qualità ed eccellenza nei più svariati settori dell’elettronica di consumo.In quello dei telefisori, in particolare, il produttore sudcoreano è indubbiamente tra i principali protagonisti (se non il protagonista assoluto) con modelli che spaziano in tutte le fasce di prezzo.

Lo smart TV Serie CU8500 da 50 pollici, oggi tra le migliori offerte su Amazon, è contraddistinto da caratteristiche tecniche di assoluto valore (come la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore a intelligenza artificiale) e da un prezzo di listino decisamente interessante. E grazie alla promozione top del gigante del commercio elettronico, il rapporto qualità/prezzo cresce in maniera vertiginosa: lo smart TV Samsung UE50CU8570UXZT diventa facilmente un best buy di settore.

Samsung Smart TV Serie CU8500 da 50 pollici

Samsung UE50CU8570UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come detto in precedenza, la lista delle caratteristiche tecniche eccellenti dello smart TV Samsung in offerta su Amazon è piuttosto corposa. Tra tutte, però, sono due quelle che spiccano sulle altre: la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore a intelligenza artificiale Crystal 4K. Il lavoro congiunto di questi due componenti garantisce una qualità video elevatissima.

il Dynamic Crystal Color fa sì che il display LED 4K mostri oltre 1 miliardo di sfumature di colore, per immagini realistiche come non mai. Il processore, invece, adatta in tempo reale le impostazioni al programma che si sta guardando, così da garantire sempre la miglior esperienza visiva possibile.

Discorso analogo anche sul fronte del sonoro. Impiegando tecnologie come l’audio OTS Lite e l’Adaptive Sound ottimizzano le impostazioni in base al programma e alla stanza dove è posizionato il televisore. Sarà così possibile provare un’esperienza d’ascolto immersiva e coinvolgente come mai prima d’ora.

La piattaforma operativa, poi, consente di installare applicativi di ogni permettendovi di scegliere in uno dei cataloghi più ricchi e ben forniti del settore. Non solo le app per lo streaming video e audio, ma anche utility, videogame e molto altro ancora. La compatibilità con i maggiori assistenti vocali ti consentirà di controllarne le funzionalità con semplici comandi, mentre la piattaforma Smart Things trasforma il TV in un hub di controllo dei dispositivi della smart home. Potrai così gestire lampadine smart, termostato smart, telecamere di sicurezza e molto altro ancora.

Samsung, lo smart TV mai così conveniente: sconto, offerta e prezzo finale

Un apparecchio versatile e completo, capace di migliorare in maniera radicale la vostra esperienza di visione e di ascolto. Disponibile oggi, come già detto inizialmente, a un prezzo da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Lo smart TV Samsung Serie CU8500 da 50 pollici è infatti disponibile con uno sconto del 38% e costa 499,00 euro.

Rispetto al prezzo consigliato dal produttore, il risparmio è considerevole: lo pagherete 300 euro in meno.

Samsung Smart TV Serie CU8500 da 50 pollici