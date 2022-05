Samsung, lo smart TV 32 pollici a un prezzo incredibile: sconto esagerato

Nella giungla degli smart TV c’è una nicchia di mercato molto affollata: è quella dei televisori con una diagonale da 32 pollici. Sono sicuramente tra i più ricercati e acquistati dagli utenti: hanno dimensioni compatte, non occupano molto spazio e si adattano a qualsiasi stanza. Molti, però, hanno un problema di non poco conto: la risoluzione del display. La maggior parte dei modelli in commercio infatti ha uno schermo con risoluzione HD Ready, più bassa rispetto al FullHD. Per questo motivo quando si trova uno smart TV da 32" con schermo in alta risoluzione bisogna approfittarne subito, soprattutto se è disponibile in offerta con uno sconto di ben il 43%.

Smart TV Samsung The Frame 32 pollici

E non stiamo parlando di uno smart TV qualsiasi, ma del Samsung The Frame. Si tratta di una serie di televisori unici nel loro genere: sono in grado di trasformarsi in dei quadri. Hanno il design tipico di un dipinto, anche con una cornice lungo i bordi. E quando li si spegne, sullo schermo è possibile far apparire i propri quadri preferiti. Un televisore che è un vero pezzo d’arredo e che si sposa alla perfezione con l’abitazione. Oggi è disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto che praticamente ce lo fa pagare la metà. Sul prezzo di listino si risparmiano più di 210€ e c’è la possibilità di pagarlo a rate tasso zero.

Samsung The Frame da 32": le caratteristiche tecniche

Mai come in questo caso è molto utile partire dalle funzionalità offerte dallo smart TV. Come abbiamo già detto, lo smart TV Samsung The Frame non è come tutti gli altri e offre delle features uniche nel loro genere. Come recita il claim pubblicitario “Acceso è un TV. Spento è un quadro." Questo aiuta a capire al meglio cosa offre lo smart TV. Quando lo si spegne, lui resta “acceso" e sullo schermo appare l’immagine di un dipinto. Anzi, del proprio dipinto preferito (si può scegliere tra una vasta collezione). E grazie alla cornice presente lungo i bordi, si confonde alla perfezione con il mobilio.

Per offrire la miglior qualità possibile è necessario avere anche un pannello ad altissima risoluzione. E infatti il televisore Samsung The Frame ha un display da 32" con risoluzione FHD e tecnologia QLED che assicura colori molto naturale e un contrasto più elevato rispetto agli schermi classici. Potente anche il processore che permette di vedere al meglio qualsiasi contenuto.

Samsung The Frame resta comunque uno smart TV e quindi non può mancare la parte dedicata all’intrattenimento. È presente il sistema operativo Tizen (sviluppato direttamente dall’azienda sud-coreana) e bastano pochissimi click per avviare tutte le proprie app preferite: DAZN, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Netflix e NOW TV. È compatibile anche con ben tre assistenti vocali: Bixby, Alexa e Google Assistant.

Smart TV Samsung The Frame 32" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta lo smart TV Samsung The Frame a un prezzo di 284,99€, con uno sconto di ben il 43% su quello di listino. Il risparmio si aggira sui 215€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 57€ al mese. Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce quindi non ci sono problemi per la consegna che, anzi, avviene in tempi molto rapidi. Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

