Samsung, promo imperdibile per lo smart TV top: va comprato ora

Una qualità video paragonabile a quella degli OLED, con colori realistici, neri profondi e contrasti marcati. A un prezzo, però, decisamente inferiore rispetto a quello che si dovrebbe pagare per un televisore con pannello OLED.

No, non si tratta di "magia". Il merito di tutto è di tecnologie esclusive e di un processore avanzato che permettono allo smart TV Samsung Serie CU8070 di garantire un’esperienza visiva di altissimo livello, immersiva e con qualità cinematografica. Una sorta di prodigio della tecnologia che, grazie alla doppia promo di oggi su Amazon, è più conveniente che mai. Non solo potrete approfittare di uno sconto mai visto prima, ma potrete scegliere di pagarla a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Un’offerta da cogliere al volo.

Smart TV Samsung 50 pollici a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, comprare lo smart TV Samsung da 50 pollici oggi su Amazon è doppiamente convenenite grazie alla formula di acquisto ratele senza interessi e senza spese di istruttoria.

La Samsung TV Serie CU8070 da 50 pollici è infatti disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre. Comprandola adesso la si paga 427,26 euro contro i 619,99 euro del listino. Il risparmio garantito dall’offerta è di quelli da lasciare di stucco: il prezzo calat di quasi 200 euro rispetto a quello consigliato dallo stesso produttore sudcoreano.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento può optare per il pagamento a rate a tasso 0. In questo modo, lo smart TV Samsung costa 85,40 euro al mese per cinque mesi.

Samsung Smart TV UE50CU8070UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tecnologia Dynamic Crystal Color e processore Crystal 4K. Sono questi i due "assi nella manica" grazie ai quali lo smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon è in grado di garantire una qualità video di altissimo livello. La prima fa sì che il pannello LCD LED sia in grado di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colori, per immagini realistiche e belle come mai prima d’ora. Il secondo, invece, sfrutta avanzati algoritmi per ottimizzare impostazioni e risoluzione e offrire così la miglior qualità di visione possibile.

E se ciò non dovesse bastare, entrano in gioco altre tecnologie con il Contrast Enhancer e il Motion Xcelerator per elevare ulteriormente il livello delle performance. La prima di queste due tecnologie entra in gioco per migliorare il livello di contrasto e per trasmettere immagini con contrasti cromatici realistici e vivaci. Il secondo, invece, strizza l’occhiolino ai gamer e agli appassionati di film d’azione facendo sì che non ci siano problemi con la fluidità dell’immagine o ritardi nell’elaborazione.

L’Object Tracking Sound Lite e l’Adaptive Sound, invece, ottimizzano il flusso audio per un’esperienza d’ascolto immersiva e coinvolgente. Grazie a queste due tecnologie, lo smart TV garantisce un sonoro tridimensionale di qualità cinematografica, ottimizzato in base ai contenuti che stai guardando.

Lo Smart Hub Samsung, infine, permette di accedere a migliaia e migliaia di contenuti di ogni genere in maniera semplificata e veloce. I tuoi programmi preferiti saranno sempre in bella vista, mentre potrai facilmente scovare nuovi programmi in linea con i tuoi gusti grazie ai suggerimenti personalizzati.

