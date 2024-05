Hisense CanvasTV è l'alternativa economica a Samsung The Frame

Fonte foto: Hisense

Le Smart TV hanno ormai conquistato le nostre case, diventando non solo un elettrodomestico per l’intrattenimento, ma anche un elemento d’arredo. In questa tendenza si inseriscono le Smart TV che fanno anche da cornice digitale, che quando non sono in uso mostrano opere d’arte o foto personali, trasformandosi in veri e propri quadri appesi al muro.

In particolarissimo segmento del mercato delle Smart TV il prodotto simbolo è Samsung The Frame, un modello di alta qualità ma anche molto costoso. Adesso, però, sta per arrivare un valido concorrente, con un prezzo sensibilmente inferiore: è Hisense CanvasTV e sarà in vendita entro questa estate.

Hisense CanvasTV: caratteristiche e prezzi

La CanvasTV di Hisense si distingue per il suo prezzo accessibile, pur offrendo una qualità dell’immagine elevata e delle funzioni abbastanza evolute.

Il design è minimalista ed elegante, con una cornice in teak intercambiabile (disponibili anche opzioni in bianco e noce) che le conferisce un aspetto molto elegante. Lo schermo opaco riduce i riflessi e permette una visione confortevole anche in ambienti luminosi.

La CanvasTV ha un refresh rate di 144Hz, ideale anche per gli appassionati di gaming e più che sufficiente per la visione di film d’azione. L’audio riprodotto da un sistema surround multicanale 2.0.2.

La TV viene fornita con una selezione di opere d’arte precaricate, ma è anche possibile visualizzare le proprie foto o immagini personalizzate. Un sensore di movimento spegne automaticamente la TV quando non è in uso, contribuendo al risparmio energetico.

La CanvasTV è disponibile in due modelli: 55 pollici a 999 dollari e 65 pollici a 1.299 dollari. Sarà in vendita a partire da questa estate.

Samsung The Frame: caratteristiche e prezzi

Samsung The Frame è il modello da battere tra le smart TV con cornice digitale. Il suo design raffinato, ispirato alle cornici delle opere d’arte tradizionali, la rende un vero e proprio oggetto d’arredo di lusso. La TV è disponibile in diverse dimensioni e con una varietà di cornici intercambiabili, per adattarsi perfettamente a qualsiasi stile d’arredamento.

The Frame ha uno schermo con tecnologia QLED di Samsung con colori vivaci, neri profondi e un’ampia gamma dinamica. La TV è inoltre dotata di una tecnologia antiriflesso avanzata che la rende perfetta per la visualizzazione di opere d’arte anche in ambienti luminosi.

Come la CanvasTV, The Frame include una selezione di opere d’arte precaricate e la possibilità di visualizzare le proprie foto o immagini. La TV è inoltre compatibile con la piattaforma Art Store di Samsung, che offre un’ampia gamma di opere d’arte ad alta risoluzione da acquistare e noleggiare.

The Frame è disponibile in diverse dimensioni e prezzi, a partire da 1.499 dollari per il modello da 55 pollici.