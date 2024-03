Samsung, questo smart TV è da comprare subito: sconto spaziale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici è in offerta con uno sconto del 54% e risparmi quasi 2000 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Il richiamo degli smart TV OLED è talmente forte che anche un’azienda come Samsung alla fine ha dovuto cedere: il produttore sud-coreano da oramai qualche anno ha lanciato la sua linea di televisori OLED e lo ha fatto con le consuete caratteristiche che lo contraddistinguono. E lo si nota soprattutto nei modelli della linea S95B, smart TV premium con caratteristiche e componenti veramente unici. Lo schermo OLED è solamente uno di questi e a fare la differenza è anche tutto il resto, a partire da un ottimo processore che assicura contenuti con la miglior qualità possibile e un audio immersivo in 3D.

Un televisore, il Samsung S95B da 65 pollici con un prezzo piuttosto elevato, ma che oggi diventa un vero best buy. Il merito è dello sconto disponibile alla Festa delle Offerte di Primavera, il nuovo evento targato Amazon e che permette di fare grandi affari su un numero elevato di prodotti. Rispetto al prezzo consigliato lo sconto è del 54% e il risparmio sfiora quasi i 2.000 euro. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. In questo modo l’esborso iniziale è inferiore e puoi pagarla con piccole rate mensili.

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’occasione da sfruttare all’istante. Oggi trovi lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici in offerta a un prezzo di 1.599 euro, con uno sconto del 54% rispetto a quello consigliato. Sicuramente il prezzo è abbastanza elevato, ma bisogna anche pensare che il risparmio sfiora i 2.000 euro. Stiamo parlando di un televisore veramente premium e con pochi rivali sul mercato. Inoltre, puoi pagarlo in 12 rate da 133,25 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il televisore è disponibile per essere spedito e per effettuare il reso hai 30 giorni a disposizione.

Essendo un dispositivo abbastanza voluminoso, Amazon offre anche altri servizi molto utili. Gratuitamente si può richiedere il ritiro del vecchio televisore, mentre pagando 10 euro si ottiene il disimballaggio. Spendere 15 euro, i tecnici Amazon effettuano anche la configurazione. Con una spesa di 35 euro, c’è anche l’installazione a muro (il supporto non è incluso). Servizi utili e che puoi scegliere dalla pagina prodotto.

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici: le caratteristiche

A catturare subito l’attenzione di questo smart TV Samsung è lo schermo OLED. Non bisogna girarci troppo intorno, a fare la differenza è il pannello OLED che assicura immagini più nitide e con un maggior contrasto. Le sfumature dei colori sono vivaci, anche grazie ai neri assoluti. Grazie al LED auto illuminanti puoi godere al meglio di ogni contenuto, che sia un film, una serie TV o la partita della tua squadra del cuore. Il TV si prende anche cura dei tuoi occhi grazie alla Visione ottimizzata e alla modalità EyeComfort che protegge i tuoi occhi.Come detto, la grandezza dello schermo è di 65 pollici e il design del televisore è molto ricercato e ben fatto.

La qualità elevata delle immagini è anche merito del processore Neural Quantum 4K che combina 20 reti neurali per analizzare al meglio ogni immagine in pochissimi millisecondi. A tutto ciò aggiunge anche un audio immersivo 3D senza dover acquistare una soundbar esterna. Finalmente un TV con un vero audio da cinema.

Per quanto riguarda l’intrattenimento, è presente il Samsung Smart Hub, una piattaforma che raggruppa tutte le applicazioni dedicate alle piattaforme di video streaming, da Amazon Prime Video fino a DAZN e YouTube. Bastano pochi tap sul telecomando per avviare la tua serie TV preferita. In alternativa puoi farlo anche con un semplice comando vocale: il televisore supporta sia Alexa sia Bixby. Non manca, poi, Samsung TV Plus, una piattaforma gratuita che ti mette a disposizione film, sport e programmi di informazione.

Infine, il televisore è perfetto anche per gli amanti dei videogame: grazie alla tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ puoi giocare con una risoluzione fino a 4K e 120 frame per secondo.

