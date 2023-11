Samsung TV Plus fa sul serio: ottime notizie per gli utenti

Il servizio di streaming gratuito presente su tutte le TV Samsung recenti continua a migliorare con due novita: una per i bambini, l'altra per gli amanti della musica

In un recente annuncio, Samsung Electronics America ha lanciato una serie di nuovi titoli, canali e funzionalità destinati a migliorare l’esperienza di Samsung TV Plus, il servizio gratuito TV in diretta supportato da pubblicità (FAST) e video on-demand (AVOD) di Samsung presente oggi in 24 paesi (Italia inclusa), utilizzabile su ben 535 milioni di dispositivi tra TV e dispositivi mobili.

Dal suo lancio nel 2015 Samsung TV Plus è cresciuto fino a offrire oltre 300 canali negli Stati Uniti, circa 90 in Italia e ben 2.400 canali in tutto il mondo, aggiungendo mese dopo mese contenuti e canali di varie categorie tra notizie, sport, intrattenimento e musica. Ora sono in arrivo le ultime due novità: un hub per i bambini e uno per la musica in streaming.

Samsung TV Plus 5.2: le novità

In risposta al crescente interesse degli utenti, Samsung sta rendendo disponibile l’aggiornamento alla versione 5.2 di Samsung TV Plus che migliora la scoperta dei contenuti, consentendo agli utenti di trovare e i contenuti desiderati in modo più efficiente. L’aggiornamento include anche una schermata iniziale rinnovata.

Il nuovo hub per i bambini offrirà l’accesso a canali adatti alle famiglie, programmi per bambini e film on-demand, con contenuti popolari come Blippi, Barney and Friends e Sonic the Hedgehog.

Inoltre, l’aggiornamento introduce un nuovo hub musicale, in cui gli utenti possono esplorare oltre 200 playlist on demand e oltre 40 canali in diretta dei partner Vevo, XITE e Stingray. Le playlist sono tematiche, ad esempio Country anni ’90, Icone hip-hop, o per artista.

Inoltre, Samsung TV Plus sta espandendo la sua offerta di film di successo e contenuti premium, migliorando anche il già presente “Movie Hub” con nuovi canali come Movie Hub West, Movie Hub Action e Movie Hub Holidays, che offrono trasmissioni in diretta e film on-demand.

Samsung TV Plus: la TV FAST va veloce

L’aggiornamento di Samsung TV Plus 5.2 e i nuovi titoli saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti sui modelli di Smart TV samsung lanciati dal 2019 al 2023, con un’implementazione graduale su ulteriori modelli Smart TV e dispositivi mobili Galaxy nel corso del prossimo anno.

Gradualmente le novità verranno portate, verosimilmente, anche sugli altri mercati oltre agli Stati Uniti. Samsung Italia non ha ancora annunciato quali di queste nuove funzioni saranno disponibili nel nostro Paese e quando.