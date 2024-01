La piattaforma FAST Samsung TV Plus trasmette oltre 130 canali, gratuitamente, via Internet ed è riservata a chi ha uno schermo Samsung recente

Quasi tutti i produttori di monitor e Smart TV più importanti hanno capito che non basta più portare sul mercato tanti nuovi modelli ogni anno, inseguire (o creare) l’ultima tecnologia disponibile, investire massicciamente in pubblicità. Tutto questo non basta più per convincere l’utente medio, sempre più disorientato, né per mantenere in attivo i bilanci, sempre più appesantiti da enormi spese di ricerca e sviluppo.

La soluzione è puntare non solo sull’hardware, ma anche sui servizi e offrire a chi compra la TV o il monitor qualcosa in più, dei contenuti gratuiti che lo possano spingere a scegliere quel marchio e non uno dei tanti agguerritissimi concorrenti. LG, Hisense, Samsung, e molti altri brand hanno per questo sviluppato delle piattaforme di streaming proprietarie che offrono gratuitamente a chi compra i loro prodotti. La piattaforma di Samsung si chiama Samsung TV Plus.

Cos’è Samsung TV Plus

Dal punto di vista tecnico, Samsung TV Plus è una piattaforma “FAST“. Con questo termine si intende una piattaforma di “Free Ad Supported Streaming Television“, quindi un sistema per ricevere gratuitamente la televisione con spot pubblicitari all’interno dei contenuti.

Dal punto di vista pratico, invece, possiamo definire Samsung TV Plus come una piattaforma dove chi acquista una Smart TV o un monitor smart di Samsung può trovare decine e decine di canali, sia generalisti che di nicchia, tutti trasmessi via Internet. Samsung TV Plus, tra l’altro, è disponibile anche come app riservata ai possessori di telefoni Samsung Galaxy.

Si tratta quasi sempre di canali trasmessi in diretta, alcuni accessibili anche tramite tecnologia Digitale Terrestre e altri disponibili esclusivamente in streaming. Tutti questi canali sono gratuiti, non richiedono alcun abbonamento, ma l’utente deve vedere la pubblicità.

Samsung TV Plus: i canali in Italia

In Italia Samsung TV Plus trasmette oltre 130 canali, moltissimi dei quali in lingua italiana. Altri canali sono in inglese, spagnolo, francese, giapponese (i canali dedicati ai manga).

La gran parte dei canali trasmette film, serie TV, cartoni animati, sport e documentari. Ma ci sono anche canali di lifestyle dedicati alla moda, al lusso, alla caccia e alla pesca, all’outdoor e molto altro. Di seguito, la lista dei canali disponibili in streaming tramite la piattaforma Samsung TV Plus in Italia.