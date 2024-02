Samsung, questo è lo smartphone da comprare oggi grazie allo sconto Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Con l’arrivo del nuovo anno, Samsung ha lanciato sul mercato i suoi nuovi smartphone della serie Galaxy A. Tra i vari telefoni c’è anche il Galaxy A25, il re della fascia dei medio di gamma. Un dispositivo che si rivolge a un pubblico amplissimo, a tutti coloro che non guardano troppo le caratteristiche e le funzionalità, ma che sono solamente alla ricerca di uno smartphone che funzioni bene, abbia un’ottima affidabilità, che supporti tutte le principali applicazioni e che all’occorrenza scatti anche delle belle foto da caricare sui propri profili social.

Smartphone che a poche settimane dall’uscita è già in offerta a un prezzo mai visto prima. Su Amazon, infatti, è il protagonista indiscusso della giornata grazie allo sconto top del 34% che fa risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino. Si intuisce facilmente che per un telefono uscito sul mercato da poche settimane si tratta di una vera occasione da non farsi scappare. Come capita spesso in questi casi l’offerta potrebbe terminare molto presto e ti consigliamo di approfittarne all’istante.

Galaxy A25 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare. Da oggi trovi il Galaxy A25 in offerta con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a 209,98 euro, con un risparmio superiore ai 100 euro. Di per sé l’offerta è già buona, ma diventa eccellente sapendo che il telefono è uscito sul mercato da pochissimo tempo ed è dotato di componenti di ultimissima generazione. A questo puoi anche aggiungere il fatto di poter dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile in fase di pagamento. Acquistandolo ora lo ricevi a casa in pochi giorni e usufruisce di tutti i vantaggi riservati ai clienti Prime, compresa la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni.

Galaxy A25: caratteristiche e componenti

Il Galaxy A25 è il classico smartphone Samsung affidabile, versatile, perfetto per la vita di tutti i giorni e anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Caratteristiche che non si trovano tutti i giorni per un dispositivo che paghi solamente poco meno di 210 euro.

Tra le principali novità di questo nuovo modello c’è lo schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende scorrevole e fluido nell’utilizzo quotidiano. La tecnologia Vision Booster, invece, ti permette di vedere il display anche sotto la luce diretta del sole; merito anche della luminosità che tocca dei picchi fino a 1.000nits. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 1280 progettato, realizzato e ottimizzato direttamente da Samsung per i suoi smartphone top. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel di livello professionale con stabilizzatore ottico dell’immagine che migliora sia le foto sia i video registrati con poca luce. A corredo un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel.

La batteria è da ben 5000 mAh e non ha avrai nessun problema ad arrivare a fine giornata. Supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in circa 60 minuti. Sul frame laterali trovi anche il comodo sblocco con impronta digitale.

