SBS svela le pellicole ultra-resistenti per proteggere i display degli smartphone

Fonte foto: SBS

SBS è, da tempo, un punto di riferimento del mercato per quanto riguarda la realizzazione di accessori dedicati al segmento degli smartphone e dei tablet, con caricabatterie per la ricarica rapida, auricolari e molti altri dispositivi. Per gli utenti, SBS propone anche accessori dedicati alla protezione da urti e graffi per i display degli smartphone.

Questa gamma di accessori si arricchisce oggi con nuove soluzioni come Hyper, Hyper X e D30 Hybrid Glass. I nuovi prodotti di SBS prevedono una struttura caratterizzata da tre strati, con l’utilizzo di materiali hi-tech e la promessa di poter garantire agli utenti un’elevata protezione per il display dei propri smartphone. SBS ha anche annunciato il lancio del servizio Fast Skin.

I nuovi prodotti SBS

La nuova gamma di SBS per la protezione dei display si articola su tre livelli. Il primo livello è Hyper e rappresenta la soluzione essenziale di protezione. Per un livello superiore, invece, c’è Hyper – X, in grado di offrire una protezione avanzata. Per ottenere il massimo è possibile puntare su D30 Hybrid Glass, una soluzione realizzata in collaborazione con D3o per poter offrire la massima protezione possibile agli utenti.

Tutta la gamma di sistemi di protezione messi a disposizione da SBS ai suoi utenti prevede la presenza di un rivestimento anti-impronte e antiriflesso, che permette di mantenere il pannello pulito andando anche a preservare la resa cromatica originale, senza ridurre la qualità delle immagini.

Per verificare la disponibilità (e i prezzi) dei nuovi sistemi di protezione di SBS è sufficiente accedere al sito ufficiale dell’azienda. Nella sezione dedicata ai Vetri di protezione, infatti, gli utenti possono inserire il modello del proprio smartphone per accedere ai prodotti disponibili.

C’è anche il sistema Fast Skin

Per garantire una facile applicazione delle sue pellicole, SBS ha annunciato anche il lancio di Fast Skin, un servizio riservato ai rivenditori che consente di semplificare l’applicazione dei sistemi di protezione Hyper grazie all’utilizzo di un kit in comodato d’uso. Il kit in questione permette di applicare una pellicola protettiva tagliata su misura e può essere utilizzato per la protezione di smartphone ma anche di tablet, smartwatch e altri dispositivi (per un totale di oltre 2000 tipologie di device). L’applicazione richiede appena 2 minuti di lavoro. Per un’applicazione senza sbavature della pellicola, inoltre, è stato realizzato l’applicatore Fast Skin Mate, in grado di garantire un allineamento automatico, eliminando il rischio di errori, completando l’applicazione senza bolle e senza polvere.