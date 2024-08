Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Non schiacciare uno scarafaggio in casa: i rischi legati all'igiene e alla proliferazione delle colonie che derivano dall'azione e i metodi consigliati per l'eliminazione dell'insetto

Schiacciare uno scarafaggio che si trova in casa può sembrare la soluzione più rapida e semplice per liberarsi di un fastidioso intruso.

Questo gesto apparentemente innocuo, tuttavia, può avere conseguenze ben più gravi di quanto si possa immaginare. Curiosi di sapere quali sono?

Perché non bisogna schiacciare uno scarafaggio in casa

Soprattutto durante la bella stagione, con l’aumento delle temperature, molti insetti trovano rifugio all’interno delle abitazioni, ma difficilmente sono i benvenuti. Tra questi, le blatte rimangono tra le più temute, perciò molti di noi sono portati a eliminarle schiacciandole sotto una scarpa o una pantofola.

A questo punto, potrebbe essere utile, oltre che curioso, sapere che tale pratica non è certo la migliore soluzione al problema: anzi, può rivelarsi controproducente. Schiacciare uno scarafaggio dentro casa è inefficace e anche potenzialmente pericoloso per la salute.

Quando si calpesta una blatta, non si tiene conto del fatto che questi insetti sono dotati di una straordinaria capacità di adattamento e sopravvivenza. Così, uno degli effetti meno noti ma più insidiosi, è che l’eliminazione violenta di uno scarafaggio potrebbe innescare un aumento della riproduzione nella colonia.

Questi parassiti, infatti, percepiscono la diminuzione del loro numero come una minaccia, spingendoli a moltiplicarsi più rapidamente per garantire la sopravvivenza della specie.

Oltre alla questione della proliferazione, c’è un’altra ragione cruciale per cui è sconsigliato schiacciare le blatte: il rischio di diffusione di patologie. Gli scarafaggi sono conosciuti come “spazzini antigienici degli ambienti umani”, esattamente secondo la definizione fornita l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), poiché si nutrono di materiali in decomposizione e rifiuti, trasportando con sé una vasta gamma di batteri, virus e parassiti.

Tra le malattie che possono trasmettere ci sono la salmonella, la dissenteria, il colera e la febbre tifoide. Quando una blatta viene uccisa cruentemente, i batteri presenti sul suo corpo e le uova che trasporta possono essere liberati nell’ambiente, contaminando superfici e oggetti domestici. Com’è facile intuire, ciò rappresenta un rischio significativo per la salute di chi vive in casa, soprattutto per bambini piccoli, anziani e animali domestici, che sono più vulnerabili alle infezioni.

In aggiunta ai batteri, schiacciare una blatta potrebbe attirare altri insetti in casa. I resti del corpo dello scarafaggio morto possono diventare un richiamo per formiche, mosche e altri piccoli predatori, creando una catena alimentare indesiderata all’interno della propria abitazione.

Cosa fare se si trova uno scarafaggio in casa?

Alla luce di tutto ciò, è evidente che schiacciare una blatta è la cosa peggiore da fare. Allora, che fare se si trova uno scarafaggio in casa? La prima regola è rimanere calmi e agire con metodo. Invece di ricorrere alla forza, è meglio cercare di catturare l’insetto utilizzando un contenitore, come un bicchiere o una scatola, e poi liberarlo all’aperto. Questo approccio non solo evita i rischi legati alla dispersione di batteri e uova, ma permette anche di monitorare meglio la situazione. Se l’avvistamento diventa frequente, è un segnale che richiede l’adozione di misure preventive più efficaci.

Prevenire l’ingresso degli scarafaggi in casa è sempre la scelta migliore. Fortunatamente esistono diversi rimedi naturali che possono essere impiegati per tenere lontani questi insetti, riducendo al minimo il rischio di un’invasione di blatte. Ad esempio, si può ricorrere a piante e sostanze repellenti come l’alloro, il cetriolo, l’erba gatta, il tanaceto, e gli oli essenziali di aglio e rosmarino. Questi elementi andrebbero posizionati in prossimità di porte e finestre, creando una barriera naturale.

Oltre ai repellenti, la pulizia regolare è fondamentale. Mantenere la casa pulita e priva di briciole e residui alimentari riduce significativamente l’attrattiva per gli scarafaggi. Lavare i pavimenti con una soluzione a base di acqua e aceto, o con detergenti delicati, può aiutare a mantenere l’ambiente meno ospitale per questi insetti. Ultimo consiglio: è bene prestare particolare attenzione agli spazi meno accessibili, come dietro i mobili e negli angoli, dove le blatte amano nascondersi.

Insomma, gli unici “scarafaggi” ben accetti in casa sono quelli che diffondono dalla radio le note di Yellow Submarine!